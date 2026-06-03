À 137,46 €, la Garmin Forerunner 255 46 mm franchit un seuil de prix qui la rend accessible à un public bien plus large qu'à sa sortie. Cette montre GPS multisport, régulièrement citée dans les analyses de la rédaction Clubic parmi les références du segment intermédiaire, est disponible en promotion sur AliExpress jusqu'au 10 juin avec le code SS6FR20, soit une baisse de près de 34 % par rapport à son tarif habituel.

Le produit est expédié par un vendeur certifié sur la plateforme, ce qui limite les risques liés au SAV et aux délais de livraison. Pour les sportifs qui hésitaient encore à passer d'une application mobile à une montre dédiée, cette fenêtre de prix mérite une attention sérieuse.