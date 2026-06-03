Les promotions d'été sur AliExpress permettent d'accéder à la Garmin Forerunner 255 à 137,46 € avec le code SS6FR20, soit une remise de près de 34 % sur ce modèle GPS de référence pour les coureurs, jusqu'au 10 juin uniquement. Une offre à durée limitée que la rédaction a passé au crible pour vous aider à décider.
Voici la Garmin Forerunner 255 (46 mm) à 137,46 € au lieu de 208 € chez AliExpress !
À 137,46 €, la Garmin Forerunner 255 46 mm franchit un seuil de prix qui la rend accessible à un public bien plus large qu'à sa sortie. Cette montre GPS multisport, régulièrement citée dans les analyses de la rédaction Clubic parmi les références du segment intermédiaire, est disponible en promotion sur AliExpress jusqu'au 10 juin avec le code SS6FR20, soit une baisse de près de 34 % par rapport à son tarif habituel.
Le produit est expédié par un vendeur certifié sur la plateforme, ce qui limite les risques liés au SAV et aux délais de livraison. Pour les sportifs qui hésitaient encore à passer d'une application mobile à une montre dédiée, cette fenêtre de prix mérite une attention sérieuse.
Pourquoi choisir la Garmin Forerunner 255 ?
- GPS multi-bandes et multi-GNSS : la compatibilité avec GPS, GLONASS et Galileo garantit une précision de localisation fiable même dans les environnements contraints, comme les forêts denses ou les rues encaissées.
- Autonomie taillée pour le sport : 14 jours en mode montre connectée et 30 heures en GPS continu, des chiffres qui permettent d'enchaîner les entraînements sans contrainte de recharge.
- Suivi santé et performance complet : fréquence cardiaque en continu, SpO2, Body Battery, analyse du sommeil et estimation de la VO2 max couvrent aussi bien les besoins du sportif régulier que les indicateurs de récupération.
Une montre pensée pour courir, utilisable bien au-delà de la course
La Forerunner 255 embarque plus de 30 profils sportifs couvrant la natation, le cyclisme, la randonnée ou le triathlon, avec des métriques avancées comme la puissance de course, la dynamique de foulée et les suggestions d'exercices quotidiens. Son boîtier de 46 mm ne pèse que 49 g et son écran MIP couleur reste parfaitement lisible en plein soleil, ce qui en fait une alliée naturelle pour les sorties estivales.
Dans ses analyses de la gamme Garmin, la rédaction Clubic souligne régulièrement la valeur ajoutée de l'écosystème Garmin Connect pour structurer ses progrès et visualiser ses données d'entraînement de façon claire et exploitable. La présence du Garmin Pay (NFC), des notifications smartphone et de la connectivité Wi-Fi, Bluetooth et ANT+ apporte également une dimension pratique au quotidien, bien au-delà du seul usage sportif.
Ce que la Forerunner 255 apporte, et ce qu'elle ne prétend pas être
Face aux alternatives directes comme la COROS Pace 3 ou la Polar Pacer Pro, la Forerunner 255 se distingue par la profondeur de son écosystème, la précision de son GPS multi-bandes et l'étendue de ses métriques sportives. Elle concède toutefois un écran MIP sans l'éclat d'un affichage AMOLED, l'absence de stockage musical dans sa version standard, et une interface à 5 boutons physiques qui demande une période d'apprentissage.
✅ Les points forts
- GPS multi-bandes (GPS, GLONASS, Galileo) pour une précision fiable en forêt, en ville ou en montagne
- Autonomie de 14 jours en mode montre connectée et 30 heures en mode GPS continu
- Suivi santé exhaustif : fréquence cardiaque, SpO2, sommeil, Body Battery et gestion du stress
- Métriques sportives avancées : puissance de course, VO2 max, dynamique de foulée et coaching quotidien
- Paiement Garmin Pay (NFC), notifications intelligentes et triple connectivité Wi-Fi, Bluetooth, ANT+
❌ Les limites
- Pas de stockage musical embarqué dans la version standard 46 mm (non Music)
- Écran MIP couleur lisible en extérieur, mais sans le contraste d'un affichage AMOLED
- Interface dense avec 5 boutons physiques : intuitive avec l'habitude, mais moins accessible pour débuter
- Résistance à l'eau 5 ATM : convient à la natation et à la pluie, mais pas à la plongée
La promotion expire le 10 juin : si la Forerunner 255 correspond à votre pratique, vérifiez la disponibilité du stock avant la fin de l'offre.
À 137,46 € avec le code SS6FR20, la Garmin Forerunner 255 représente un choix particulièrement cohérent pour les coureurs réguliers, les triathlètes amateurs et tous ceux qui souhaitent structurer leur entraînement avec un outil GPS complet et fiable. La remise de 34 % sur un modèle éprouvé positionne cette offre parmi les plus intéressantes du moment dans sa catégorie, d'autant que la fenêtre se referme le 10 juin.
Elle conviendra moins à ceux qui privilégient un bel écran AMOLED, la possibilité d'écouter de la musique directement sur leur poignet, ou une prise en main très rapide sans apprentissage de l'interface. Pour les profils bien ciblés, la Forerunner 255 reste l'un des meilleurs rapports fonctionnalités, autonomie et précision GPS accessibles à ce tarif dans la gamme Garmin.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 12,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes