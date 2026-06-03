Chaque année, AliExpress consacre une dizaine de jours au printemps à l'une de ses plus grandes opérations commerciales. En 2026, la Promo d'été court jusqu'au 10 juin à 23h59, avec des remises directes affichées jusqu'à -60 % TVA incluse, des codes promo par paliers d'achat et une offre supplémentaire pour les paiements via PayPal.

La sélection de ce mercredi 3 juin porte sur six produits tech couvrant des usages très variés : photographie aérienne avec le drone DJI Neo 2, gaming PC avec le Ryzen 7 9800X3D, fitness avec la Garmin Forerunner 255, multimédia avec la Xiaomi TV Box, bureautique compacte avec un mini PC Intel N150, et sport audio avec les Shokz OpenRun Pro 2.

Pour chaque produit, un code promo est à saisir lors de la validation du panier afin d'obtenir le prix affiché. Les codes ne sont pas cumulables entre eux, mais restent compatibles avec la réduction PayPal (jusqu'à 33 € sur les commandes éligibles dès 299 €). Une fenêtre promotionnelle à ne pas laisser passer.