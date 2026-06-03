Entre -33 % et -49 % sur des références gaming, fitness et mobilité : la sélection de la Promo d'été AliExpress 2026 vaut le détour. Drone, mini PC, montre GPS, écouteurs sport, les prix finaux sont parmi les plus bas du moment, codes promo inclus.
Chaque année, AliExpress consacre une dizaine de jours au printemps à l'une de ses plus grandes opérations commerciales. En 2026, la Promo d'été court jusqu'au 10 juin à 23h59, avec des remises directes affichées jusqu'à -60 % TVA incluse, des codes promo par paliers d'achat et une offre supplémentaire pour les paiements via PayPal.
La sélection de ce mercredi 3 juin porte sur six produits tech couvrant des usages très variés : photographie aérienne avec le drone DJI Neo 2, gaming PC avec le Ryzen 7 9800X3D, fitness avec la Garmin Forerunner 255, multimédia avec la Xiaomi TV Box, bureautique compacte avec un mini PC Intel N150, et sport audio avec les Shokz OpenRun Pro 2.
Pour chaque produit, un code promo est à saisir lors de la validation du panier afin d'obtenir le prix affiché. Les codes ne sont pas cumulables entre eux, mais restent compatibles avec la réduction PayPal (jusqu'à 33 € sur les commandes éligibles dès 299 €). Une fenêtre promotionnelle à ne pas laisser passer.
Top 6 bons plans AliExpress pour la Promo d'été 2026
- Drone DJI Neo 2 à 166,13 € au lieu de 245,88 € (code SS6FR20)
- Mini PC Intel N150 – 12 Go RAM / 512 Go SSD / Windows 11 Pro / Double LAN Gigabit à 131,03 € au lieu de 256,87 € (code SS6FR20)
- Xiaomi TV Box 3ème génération à 40,97 € au lieu de 62,22 € (code SS6FR06)
- Processeur AMD Ryzen 7 9800X3D à 316,99 € au lieu de 480,83 € (code SS6FR50)
- Montre sport Garmin Forerunner 255 à 137,46 € au lieu de 208 € (code SS6FR20)
- Écouteurs à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro 2 à 90,81 € au lieu de 148,40 € (code SS6FR11)
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 12,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
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Ce qui justifie ces six produits dans la sélection
Cette sélection rassemble des catégories qui concentrent habituellement les recherches lors des grands événements promotionnels : gaming, mobilité, connectivité, audio sport et multimédia. Chaque article bénéficie d'une remise supérieure à 30 %, avec des prix finaux parmi les plus bas actuellement disponibles pour ces références.
Drone DJI Neo 2 : un drone compact, idéal pour débuter ou voyager léger, avec une autonomie et une stabilisation remarquables pour son format.
Mini PC Intel N150 : une machine silencieuse et polyvalente pour le bureau, le télétravail ou un usage HTPC discret dans le salon.
Xiaomi TV Box 3e génération : la solution la plus simple pour passer une TV classique en smart TV, avec Android TV et accès aux plateformes de streaming.
Processeur AMD Ryzen 7 9800X3D : une puce de jeu haut de gamme pour les builds gaming exigeants, en baisse significative pendant la promo.
Garmin Forerunner 255 : une montre sport GPS complète avec suivi santé avancé, fiable sur la durée et appréciée des coureurs réguliers.
Shokz OpenRun Pro 2 : des écouteurs à conduction osseuse pour s'entraîner en gardant une conscience totale de l'environnement extérieur.
Pourquoi c'est le bon moment pour passer commande
Les remises de cette sélection oscillent entre 33 % et 49 % selon les produits, ce qui représente une économie réelle allant de 20 à près de 165 € par article. La Promo d'été AliExpress 2026 ferme ses portes le 10 juin à 23h59 : il ne reste que quelques jours pour en profiter.
Les codes promo (SS6FR11, SS6FR20, SS6FR50…) sont valables sur les articles sélectionnés et s'appliquent directement au panier. Pour les commandes dépassant 199 €, le paiement via PayPal débloque une réduction supplémentaire de 20 € (portée à 33 € au-delà de 299 €) cumulable avec le code promo choisi.
Une combinaison particulièrement intéressante pour l'achat du Ryzen 7 9800X3D ou du mini PC. Côté livraison, AliExpress propose une livraison locale sur une partie des références, ce qui réduit sensiblement les délais d'acheminement depuis l'entrepôt européen.
Questions fréquentes sur la Promo d'été AliExpress
Les codes promo AliExpress sont-ils cumulables entre eux ?
Non, un seul code promo général peut être utilisé par commande. En revanche, il reste cumulable avec la réduction PayPal x AliExpress pour les commandes éligibles.
Comment vérifier qu'un article est bien éligible au code promo indiqué ?
Le code s'applique au moment de la validation du panier : si la remise s'affiche, le produit est éligible. Chaque code correspond à un palier minimum d'achat (par exemple, SS6FR20 est valable dès 139 € d'achat).
Jusqu'à quand durent les promotions AliExpress Promo d'été 2026 ?
La vente officielle se termine le mercredi 10 juin 2026 à 23h59 (heure de Paris). Après cette date, les prix reviennent à leur niveau standard.