L’offre de l’été du côté des boîtiers de télépéage est à trouver du côté de Fulli. En effet, en ce moment, vous pouvez obtenir votre badge de télépéage sans frais, et là n’est pas la seule bonne nouvelle.
Avec le code promo ETE26, Fulli vous offre également les frais de gestion de votre badge de télépéage pendant les 12 mois qui suivent votre souscription.
Vous pouvez donc dès à présent commander votre badge Fulli pour en profiter sur les autoroutes françaises, mais aussi espagnoles et portugaises, avec l’offre Nomade.
Les points forts de Fulli :
- 12 mois de frais de gestion offerts (autoroutes françaises)
- Badge très polyvalent
- Note de 4,5/5 sur Trustpilot parmi près de 40 000 avis
Optimisez vos déplacements pendant un an sans frais
Fulli ne vous accompagne pas seulement sur les autoroutes
C’est le bon moment pour préparer vos trajets de vacances. Les températures en hausse de ces derniers jours annoncent l’été 2026, et que ce soit sur le réseau autoroutier français, comme sur ceux de nos voisins espagnols et portugais, le badge Fulli n’attend plus que de vous accompagner.
Avec cette offre, vous pouvez dès à présent passer commande pour un badge de télépéage incluant l’abonnement Nomade. Celui-ci est expédié dans les 48h après votre souscription, pour une réception, en moyenne, 3 à 4 jours plus tard.
De manière à faciliter un peu plus encore vos différents trajets, votre badge Fulli vous permet également de régler la note dans pas moins de 900 parkings.
Bien pratique pour optimiser votre organisation, mais également votre budget, comme évoqué dans notre comparatif indépendant dédié aux meilleurs badges de télépéage chez Clubic.
Divers avantages vous attendent avec Fulli
Pour vos véhicules de classe 1, 2 et 5, l’offre Nomade comprise avec votre badge de télépéage Fulli est sans frais pendant 12 mois grâce au code promo associé.
Toujours de manière à disposer d’une vision claire sur la route des vacances, comme tout au long de l’année, Fulli vous permet de tenir vos comptes avec votre application mobile, disponible sous Android comme iOS.
Du côté des prélèvements, la sérénité est au rendez-vous puisque vous n’êtes facturé que le 15 du mois suivant. Et selon la formule que vous souhaitez obtenir, dans le cas où vous disposez d'une voiture électrique, votre boîtier vous permet de gérer tous vos frais d'une traite. Autoroute, recharge de la batterie, parking, c’est vraiment très pratique.
Bien évidemment, votre badge Fulli vous donne accès aux voies de télépéage sur les réseaux autoroutiers correspondants, y compris les voies proposées à la vitesse de 30 km/h.
Le gain de temps est ainsi réel, pour limiter le temps d’arrêt, voire le supprimer, et profiter de files prioritaires lors des périodes de congestion aux barrières de péage.
Un badge tout en un à votre service
Les économies sont donc au rendez-vous avec cette offre estive signée Fulli. Ainsi, grâce au code promo ETE26, vous recevez gratuitement votre badge Fulli, sans frais de mise en service, facturés en temps normal 11,90 €, ni coût de livraison, de 4,90 €.
Avec les frais de fonctionnement offerts pendant 12 mois, soit 22,80 €, l’économie totale est de presque 40 €. Une fois ces 12 premiers écoulés, vous pouvez conserver votre badge Fulli grâce à cette offre sans engagement, avec un petit prix de 1,90 €/mois circulé.
Prenez en compte qu’avec l’offre Nomade, vous pouvez donc circuler sans frais sur le réseau autoroutier français pendant 12 mois, et sur les réseaux espagnol et portugais contre 2,40 €/mois circulé.
D’autres abonnements sont disponibles, par exemple si vous souhaitez vous rendre en Italie, avec l'offre Nomade+, si vous disposez d’un véhicule électrique, avec l’offre Fulli Elec, ou encore, pour les 18 - 25 ans.
Enfin, notez que des frais de 10 € s’appliquent en cas de non-utilisation de votre badge Fulli pendant 24 mois consécutifs. Au besoin, vous pouvez consulter les avis sur Fulli sur Trustpilot.
En réunissant sa gamme de services sous une même marque, la proposition de Fulli se tient au niveau de ses concurrents, avec le télépéage, la recharge électrique, l'accès à + de 450 parkings en France ainsi qu'une application mobile complète. Avec un très bon niveau de confiance de la part de ses utilisateurs, Fulli est une solution idéale pour parcourir les autoroutes en maîtrisant son budget.
- Application mobile complète
- Frais de service souvent offerts
- Service de télépéage complet en France et quelques pays d'Europe
- Peut être combiné avec la recharge électrique et compatible parkings
- Manque de services supplémentaires