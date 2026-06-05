Pour vos véhicules de classe 1, 2 et 5, l’offre Nomade comprise avec votre badge de télépéage Fulli est sans frais pendant 12 mois grâce au code promo associé.

Toujours de manière à disposer d’une vision claire sur la route des vacances, comme tout au long de l’année, Fulli vous permet de tenir vos comptes avec votre application mobile, disponible sous Android comme iOS.

Du côté des prélèvements, la sérénité est au rendez-vous puisque vous n’êtes facturé que le 15 du mois suivant. Et selon la formule que vous souhaitez obtenir, dans le cas où vous disposez d'une voiture électrique, votre boîtier vous permet de gérer tous vos frais d'une traite. Autoroute, recharge de la batterie, parking, c’est vraiment très pratique.

Bien évidemment, votre badge Fulli vous donne accès aux voies de télépéage sur les réseaux autoroutiers correspondants, y compris les voies proposées à la vitesse de 30 km/h.

Le gain de temps est ainsi réel, pour limiter le temps d’arrêt, voire le supprimer, et profiter de files prioritaires lors des périodes de congestion aux barrières de péage.