La carte graphique GeForce RTX 5060 Ti d’Inno3D passe sous les 360€ sur Infomax Paris, soit 60€ de moins que son tarif habituel. Un modèle à 8 Go qui permettra de profiter des dernières versions du DLSS à moindre coût.
La génération Blackwell de NVIDIA continue de descendre en gamme, et les tarifs commencent enfin à suivre. L’Inno3D GeForce RTX 5060 Ti 8 Go Twin X2 est disponible à 359,90 € sur Infomax Paris, là où la grande majorité des revendeurs affichent encore ce modèle autour de 420 à 440€. Cette fenêtre de 60€ peut faire la différence pour un joueur qui souhaite intégrer les dernières technologies NVIDIA sans se ruiner.
Une remise concrète dans un marché sous tension
Le contexte autour de la RTX 5060 Ti est particulier : NVIDIA a choisi de prioriser la production de cartes 8 Go face à la pénurie de mémoire vive actuelle (RAM), ce qui rend les modèles 16 Go de plus en plus rares sur le marché.
À 359,90€, l’Inno3D Twin X2 se situe nettement sous les prix constatés chez les revendeurs concurrents, où le modèle 8 Go démarre à 403€ sur Alternate et dépasse les 428€ chez plusieurs autres marchands. La promotion est valable 11 jours, ce qui laisse le temps de comparer, mais pas indéfiniment.
Architecture Blackwell, DLSS 4.5 et Reflex 2 : ce que la carte apporte concrètement
Derrière ce modèle compact se cache le GPU GB206 de NVIDIA, gravé en 5 nm, avec 4 608 cœurs CUDA, 8 Go de GDDR7 sur bus 128 bits et une bande passante de 448 Go/s, un chiffre qui atténue l’étroitesse du bus mémoire. La fréquence boost atteint 2 572 MHz, et la carte s’accompagne de toutes les technologies de la série RTX 50 : DLSS 4.5 avec Multi Frame Generation, RT Cores de 4e génération et NVIDIA Reflex 2 avec Frame Warp pour réduire encore la latence en jeu.
Dans son test de la GeForce RTX 5060 Ti, la rédaction Clubic soulignait que le DLSS 4 (le 4.5 n'était pas encore sorti) offrait un avantage très net sur les générations précédentes et sur la concurrence directe, notamment en 1440p avec ray tracing activé, en performance par watt comme en performance par euro. Côté encombrement, la Twin X2 monopolise deux slots PCI-E de la carte mère et le système de dissipation thermique du GPU est refroidi par deux ventilateurs de 88 mm. Elle est compatible avec la grande majorité des boîtiers, et une alimentation de minimum 650 watts est recommandée pour un fonctionnement optimal.
Pouvoir profiter du DLSS et de la multi frame generation
La GeForce RTX 5060 Ti 8 Go est conçue principalement pour jouer en 1080p et 1440p, mais c’est précisément sur ce second terrain que la limite de mémoire vidéo pourrait se faire sentir avec les jeux non compatibles DLSS 4/4.5.
Positionner une carte graphique ne se résume pas à son prix de vente. L’Inno3D RTX 5060 Ti 8 Go Twin X2 incarne un arbitrage clair : technologie de pointe côté GPU, compromis assumé côté VRAM bien aidé par le DLSS qui trouve tout son sens dans ce genre de configuration.
✅ Les points forts
- Architecture Blackwell avec DLSS 4/4.5 Multi Frame Generation : gain de FPS substantiel dans les jeux compatibles
- GDDR7 avec 448 Go/s de bande passante, qui atténue les contraintes du bus 128 bits
- Design compact 2 slots, 25 cm, facile à intégrer dans la plupart des configs
- PCIe 5.0, DisplayPort 2.1 et HDMI 2.1 pour une connectique tournée vers l’avenir
- Prix nettement sous le marché pendant la durée de la promo, avec un stock disponible grâce à la priorisation Nvidia
- TDP de 180 W seulement, très raisonnable pour une carte de ce niveau
❌ Les points faibles
- La version 16 Go est plus pérenne selon les tests Clubic, mais la pénurie de RAM est passée par là
- Le bus mémoire 128 bits reste étroit, la bande passante GDDR7 compense, mais ne règle pas tout
- Pas d’overclocking d’usine sur ce modèle Twin X2 standard (contrairement au Twin X2 OC)
- Compatible PCIe 5.0 x8 uniquement (pas x16)
✅ Verdict de la rédaction :
À 359,90€, la carte graphique Inno3D GeForce RTX 5060 Ti 8 Go Twin X2 s’adresse avant tout aux joueurs sous Windows équipés d’un écran Full HD voire Quad HD, qui souhaitent accéder à l’architecture Blackwell et au DLSS 4/4.5 sans franchir le seuil des 400€. Pour ce profil précis, l’offre vaut clairement le détour avec un prix clairement sous la moyenne du marché actuel.
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