Derrière ce modèle compact se cache le GPU GB206 de NVIDIA, gravé en 5 nm, avec 4 608 cœurs CUDA, 8 Go de GDDR7 sur bus 128 bits et une bande passante de 448 Go/s, un chiffre qui atténue l’étroitesse du bus mémoire. La fréquence boost atteint 2 572 MHz, et la carte s’accompagne de toutes les technologies de la série RTX 50 : DLSS 4.5 avec Multi Frame Generation, RT Cores de 4e génération et NVIDIA Reflex 2 avec Frame Warp pour réduire encore la latence en jeu.

Dans son test de la GeForce RTX 5060 Ti, la rédaction Clubic soulignait que le DLSS 4 (le 4.5 n'était pas encore sorti) offrait un avantage très net sur les générations précédentes et sur la concurrence directe, notamment en 1440p avec ray tracing activé, en performance par watt comme en performance par euro. Côté encombrement, la Twin X2 monopolise deux slots PCI-E de la carte mère et le système de dissipation thermique du GPU est refroidi par deux ventilateurs de 88 mm. Elle est compatible avec la grande majorité des boîtiers, et une alimentation de minimum 650 watts est recommandée pour un fonctionnement optimal.