Le renouveau printanier est souvent l’occasion de remettre de l’ordre dans son intérieur, et les Ventes Flash de Printemps Amazon tombent à point nommé pour ceux qui envisagent de confier cette corvée à un robot. Le Lefant M3 Max, version boostée de la gamme M3, cumule aspiration puissante, lavage à l’eau chaude et station autonome capable de nettoyer, sécher et réapprovisionner seule ses serpillières.

Il cible les foyers qui veulent déléguer intégralement l’entretien de leurs sols, sans manipuler ni balai ni serpillière au quotidien. Envie d’en savoir plus avant de vous décider ? Retrouvez le Lefant M3 Max en vente flash sur Amazon à 339,99 €.