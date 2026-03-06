Le Pass Ulys Télépéage est offert pendant 6 mois pour tout nouvel abonné, sans engagement et sans frais d'activation. Une offre très intéressante pour un badge de télépéage qui a déjà séduit 7 millions de conducteurs en France.
Il y a une file que tout le monde connaît et que personne n'aime. Celle des péages un vendredi soir de juillet, quand les voitures avancent au compte-gouttes, quand le moteur chauffe et que les enfants s'impatientent sur la banquette arrière. Le Pass Télépéage Ulys ne supprime pas les bouchons, mais il vous sort de cette file-là. Voie réservée, passage à 30 km/h sans s'arrêter, règlement automatique en fin de mois : c'est le genre de confort qu'on sous-estime jusqu'au premier trajet où on l'a. Et pendant 6 mois, vous pouvez tester tout ça sans débourser un centime.
⚡Le Pass Ulys Télépéage en bref :
- Pass Télépéage Ulys : Formule Classic
- Prix pendant 6 mois : 0 €
- Prix ensuite : 2,20 €/mois utilisé, 0 € les mois non utilisés
- Engagement : Aucun, résiliation gratuite à tout moment
- Frais d'activation : 0 €
- Réseau : Toutes les autoroutes de France
- Parkings partenaires : Plus de 1 000 parkings Vinci accessibles
- Application mobile : Incluse, suivi des consommations en temps réel
Un badge offert pendant 6 mois : comment ça marche ?
L'offre est réservée aux nouveaux abonnés uniquement. Il suffit de souscrire en ligne pour bénéficier de 6 mois d'abonnement entièrement gratuits, sans frais d'activation ni de mise en service. Le Pass Télépéage Ulys est livré par courrier directement à votre domicile. À partir du 7ème mois, la facturation passe à 2,20 €/mois, uniquement les mois où le Pass Télépéage Ulys est réellement utilisé sur le réseau autoroutier. Un mois sans autoroute : 0 €, sans exception.
Pass Télépéage Ulys : qu'est ce que ça change concrètement ?
On ne réalise pas toujours ce que représente le temps perdu aux péages. Une file de 3 minutes à chaque passage, sur un trajet avec 4 péages, aller-retour : c'est près de 25 minutes perdues à chaque voyage. Avec le Pass Télépéage Ulys et la voie réservée Liber-t, vous passez à 30 km/h sans vous arrêter, sans chercher votre carte bancaire, sans rendre la monnaie.
Au-delà du temps gagné, c'est aussi une question de confort de conduite. Pas de frein brusque, pas de redémarrage, pas de risque de frôler un rétroviseur sur une voie étroite. Et en fin de mois, une seule facture récapitulative avec tous vos passages, consultable directement depuis l'application Ulys.
Avec ses nombreuse offres, le service de télépage Ulys est particulièrement complet et flexible. L'application mobile développée par VINCI Autoroutes accompagne les conducteurs dans tous leurs trajets. En plus de faciliter votre passage aux télépéages, l'appli sert à trouver les bornes de recharge électriques à proximité, des places de parking, ou encore les services et enseignes disponibles sur les aires d'autoroute. Elle vous permet également de suivre vos dépenses liées au télépéage, parking, etc., pour vous aider à gérer votre budget.
✅ Les points forts
- 6 mois entièrement gratuits pour les nouveaux abonnés, sans engagement
- 0 € les mois non utilisés : idéal pour les conducteurs occasionnels
- Aucun frais d'activation ni de livraison : 0 € à la souscription
- Valable sur toutes les autoroutes de France et compatible flux libre
- Plus de 1 000 parkings Vinci accessibles avec le même Pass Télépéage Ulys
- Application mobile incluse pour suivre toutes ses dépenses en temps réel
- 7 millions d'utilisateurs : le leader du télépéage en France, filiale Vinci Autoroutes
❌ Les limites
- Frais de non-utilisation prolongée : 15 € facturés si le pass n'est pas utilisé pendant 14 mois consécutifs
- International en option payante : l'extension Espagne, Portugal ou Italie est facturée en supplément
- Offre réservée aux nouveaux abonnés uniquement
Les 3 formules du Pass Télépéage Ulys
|Formule
|Prix
|0 € si non utilisé
|Pour qui
|Classic
|2,20 €/mois utilisé
|✅
|Conducteurs occasionnels et réguliers
|Flex
|0,90 €/jour utilisé
|✅
|Utilisateurs très irréguliers
|Premium
|3,80 €/mois utilisé
|✅
|Grands rouleurs (assistance 24h, 1 000+ parkings)
Les 6 mois offerts s'appliquent à la formule Classic, la plus souscrite et celle qui convient à la très grande majorité des conducteurs particuliers.
Sur le coût total à 12 mois, Ulys est imbattable avec cette offre : 6 mois gratuits + 6 × 2,20 € = 13,20 € pour la première année, contre 14 € de frais d'activation seuls chez Bip&Go avant même le premier passage.
Notre verdict sur l'offre Ulys
Le Pass Télépéage Ulys est le leader du marché français avec 7 millions d'utilisateurs, une infrastructure sans frais d'activation et 0 € les mois sans usage. L'offre des 6 mois offerts supprime le seul frein qui restait pour ceux qui n'avaient pas encore sauté le pas : le coût d'entrée. À 0 € pendant 6 mois, sans engagement, avec résiliation gratuite, il n'y a aucune raison valable d'attendre.
FAQ - Tout savoir sur l'offre Ulys
L'offre des 6 mois offerts est-elle automatique ?
Oui, elle s'applique automatiquement à toute première souscription en ligne, sans démarche supplémentaire.
Le Pass Télépéage Ulys est-il sans engagement ?
Oui, résiliation gratuite à tout moment, sans préavis ni frais.
Que se passe-t-il après les 6 mois gratuits ?
L'abonnement passe à 2,20 €/mois, uniquement les mois où le Pass Télépéage Ulys est utilisé. Un mois sans trajet sur autoroute = 0 €.
Le Pass Télépéage Ulys fonctionne-t-il sur toutes les autoroutes françaises ?
Oui, compatible avec l'ensemble du réseau autoroutier français, y compris les péages en flux libre.
Peut-on utiliser le Pass Télépéage Ulys à l'étranger ?
Oui, une option internationale est disponible pour l'Espagne, le Portugal et l'Italie, facturée uniquement les mois où elle est utilisée.