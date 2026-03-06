On ne réalise pas toujours ce que représente le temps perdu aux péages. Une file de 3 minutes à chaque passage, sur un trajet avec 4 péages, aller-retour : c'est près de 25 minutes perdues à chaque voyage. Avec le Pass Télépéage Ulys et la voie réservée Liber-t, vous passez à 30 km/h sans vous arrêter, sans chercher votre carte bancaire, sans rendre la monnaie.

Au-delà du temps gagné, c'est aussi une question de confort de conduite. Pas de frein brusque, pas de redémarrage, pas de risque de frôler un rétroviseur sur une voie étroite. Et en fin de mois, une seule facture récapitulative avec tous vos passages, consultable directement depuis l'application Ulys.