Boulanger lance une nouvelle vague de son opération Superstar, avec des remises ciblées sur une sélection de produits tech, des décotes qui vont de symboliques à vraiment significatives selon les catégories.

En ce début d’année 2026, les consommateurs français restent prudents dans leurs achats tech, dans un contexte où le pouvoir d’achat demeure sous pression malgré un léger recul de l’inflation. Renouveler un smartphone, un ordinateur portable ou un aspirateur connecté reste un investissement réfléchi, et les opérations promotionnelles ponctuelles offrent souvent la meilleure fenêtre pour arbitrer.

L’opération Superstar de Boulanger suit une logique simple : une sélection courte, un calendrier défini, des stocks limités. Certaines offres du lot affichent des remises en valeur absolue supérieures à 200 €, notamment sur les packs smartphones et les appareils de nettoyage connectés, des catégories où les prix restent habituellement rigides.

Cette sélection de 7 produits couvre plusieurs usages : TV 4K, smartphones haut de gamme et entrée de gamme, aspirateur laveur vapeur, casque Bluetooth et PC portables polyvalents. L’objectif est de vous aider à identifier rapidement ce qui vaut vraiment le détour.

Quels modèles choisir selon vos besoins ?

Tous les produits ne s’adressent pas au même profil, et les remises ne se valent pas toutes. Avant de vous décider, il est utile de raisonner par usage plutôt que par seul prix affiché.


Samsung Galaxy Book4 15,6” i7 16 Go 512 Go : un choix solide pour un usage bureautique et multimédia quotidien, avec une configuration bien équilibrée (16 Go de RAM, processeur Core i7) à un tarif qui descend sous les 750 €.

Ordinateur portable professionnel, puissant et élégant, idéal pour multitâches et mobilité.
749,99 € chez Boulanger
Les plus
  • Écran 15.6 pouces de haute qualité
  • Processeur Intel i7 performant
  • 16 Go de RAM pour un multitâche fluide
  • Stockage rapide SSD de 512 Go
  • Design élégant et léger
Les moins
  • Autonomie de batterie limitée pour usage intensif
  • Connectivité limitée en options de ports

Samsung Pack S25 Ultra Noir 256 Go + Buds3 : destiné aux utilisateurs exigeants qui veulent le flagship Android de Samsung avec les écouteurs inclus, le pack permet d’économiser près de 373 € par rapport aux achats séparés, ce qui est rare sur cette gamme.

Ensemble haut de gamme pour une expérience mobile et audio optimale, puissant et élégant au quotidien.
1199 € chez Boulanger
Les plus
  • Écran AMOLED 6.8 pouces exceptionnel
  • Appareil photo 200 MP performant
  • Buds3 avec réduction de bruit active
  • Batterie longue durée
Les moins
  • Capacité de stockage non extensible
  • Poids légèrement élevé pour certains utilisateurs

Honor Pack Magic8 Light + EarBuds X9 : le meilleur ratio contenu/prix de la sélection pour passer à un smartphone récent sans franchir les 300 €, écouteurs Bluetooth compris.

Smartphone polyvalent pour une utilisation quotidienne, avec une mémoire généreuse et une connectivité rapide.
299,99 € chez Boulanger
Les plus
  • Écran de 6.4 pouces pour une expérience visuelle immersive
  • Stockage interne de 256 Go
  • Design élégant et moderne
  • Autonomie de batterie prolongée
  • Qualité sonore exceptionnelle des Earbuds inclus
Les moins
  • Absence de support 5G
  • Interface utilisateur personnalisée qui peut ne pas plaire à tout le monde

Tineco Floor One S7 Steam : idéal pour les foyers avec des surfaces mixtes (parquet, carrelage, joints), qui recherchent un aspirateur laveur capable de passer à la vapeur et de s’incliner à plat sous les meubles.

Aspirateur laveur polyvalent pour un nettoyage efficace, adapté à divers types de surfaces avec fonctionnalité vapeur.
687,72 € chez Fnac
Les plus
  • Nettoyage vapeur pour une hygiène optimale
  • Polyvalence sur différentes surfaces
  • Facilité d'utilisation grâce à son design ergonomique
  • Technologie avancée pour une efficacité accrue
  • Réservoir d'eau amovible pour un remplissage aisé
Les moins
  • Autonomie limitée pour les grandes surfaces
  • Léger encombrement dû au design

JBL Tune 720BT : une entrée accessible dans le casque Bluetooth sans prétention premium, sans ANC ni codec haute définition, mais fonctionnel pour un usage quotidien ou sportif à moins de 50 €.

Les plus
  • Autonomie de 50 heures en sans fil
  • Recharge rapide en 5 minutes pour 3 heures
  • Design léger et pliable
  • Connexion multi-point pratique
  • Son JBL aux graves profonds
Les moins
  • Nécessite 2 heures pour recharge complète
  • Absence d'annulation active du bruit

TV QLED Samsung 4K Smart TV 2025 : une option intéressante si vous cherchez une dalle récente avec les fonctions Smart TV Samsung à jour, la remise de 50 € reste modeste, mais le tarif de 449 € positionne correctement ce modèle dans son segment.

Les plus
  • Technologie Quantum Dot offrant 100% du volume couleur
  • Processeur Q4 AI optimisant l'expérience 4K
  • Accès à plus de 150 chaînes gratuites
  • Design ultra fin et pieds ajustables
  • Télécommande universelle solaire innovante
Les moins
  • Dépendance à l'environnement lumineux pour efficacité solaire
  • Nécessite une connexion internet pour certaines fonctionnalités
  • Options de personnalisation limitées de l'interface

Pourquoi cette sélection mérite votre attention ?

Les remises de l’opération Superstar sont contrastées, et c’est utile de le nommer clairement. Le JBL Tune 720BT affiche la décote proportionnelle la plus forte avec -37%, suivi du pack Honor à -32% et du Tineco S7 Steam à -29%, trois références sur lesquelles l’écart de prix est le plus convaincant en valeur réelle. À l’inverse, la TV Samsung et l’Acer Aspire AG15 bénéficient seulement d’une réduction de 10%, ce qui les situe davantage dans la logique d’un “prix ajusté” que d’un véritable bon plan.

Le pack S25 Ultra reste la pièce maîtresse de la sélection : à 1 199 €, il permet d’accéder au haut de gamme Samsung avec les Buds3 inclus, une économie de 372,99 € qui n’est pas anodine dans une catégorie où les fabricants défendent leurs prix avec constance.

Les opérations Superstar de Boulanger étant par nature limitées dans le temps, les stocks sur les références les plus demandées peuvent s’épuiser rapidement, particulièrement sur les packs smartphones.

Questions fréquentes avant d’acheter

Les offres sont-elles valables en magasin et sur le site Boulanger ?

Oui, l’opération Superstar s’applique généralement sur les deux canaux, mais les disponibilités peuvent différer selon les points de vente physiques, mieux vaut vérifier en ligne avant de vous déplacer.

Le pack Honor inclut-il bien les écouteurs dans le prix affiché ?

Oui, les 299,99 € correspondent au bundle comprenant le smartphone Honor Magic8 Light 256 Go et les écouteurs EarBuds X9 : c’est précisément ce groupage qui explique la remise affichée de 141 € par rapport au prix catalogue.

Est-ce le bon moment pour acheter le Samsung Galaxy Book4 ?

À 749,99 €, la configuration i7 / 16 Go / 512 Go se positionne dans la fourchette basse du marché pour ce niveau de fiche technique, c’est une fenêtre d’achat cohérente si vous attendiez une occasion pour renouveler un PC portable familial ou professionnel.