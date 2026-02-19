En ce début d’année 2026, les consommateurs français restent prudents dans leurs achats tech, dans un contexte où le pouvoir d’achat demeure sous pression malgré un léger recul de l’inflation. Renouveler un smartphone, un ordinateur portable ou un aspirateur connecté reste un investissement réfléchi, et les opérations promotionnelles ponctuelles offrent souvent la meilleure fenêtre pour arbitrer.

L’opération Superstar de Boulanger suit une logique simple : une sélection courte, un calendrier défini, des stocks limités. Certaines offres du lot affichent des remises en valeur absolue supérieures à 200 €, notamment sur les packs smartphones et les appareils de nettoyage connectés, des catégories où les prix restent habituellement rigides.

Cette sélection de 7 produits couvre plusieurs usages : TV 4K, smartphones haut de gamme et entrée de gamme, aspirateur laveur vapeur, casque Bluetooth et PC portables polyvalents. L’objectif est de vous aider à identifier rapidement ce qui vaut vraiment le détour.