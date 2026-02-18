Sur le papier, la configuration coche beaucoup de cases pour un usage professionnel ou polyvalent. Les 16 Go de mémoire LPDDR5 à haute fréquence assurent une bonne fluidité en multitâche, tandis que le SSD NVMe PCIe 3.0 de 512 Go offre des temps de chargement rapides pour Windows 11 Pro et les applications lourdes. La présence d’un iGPU Radeon 680M, bien plus solide que les anciennes solutions Vega, autorise non seulement l’affichage 4K mais aussi des tâches graphiques légères et du jeu occasionnel.

Côté connectique, le triple affichage 4K via HDMI, DisplayPort et USB-C 3.2 Gen 2 séduira ceux qui travaillent avec plusieurs écrans. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et port Ethernet RJ45 complètent un ensemble cohérent pour un bureau moderne. Ce type de configuration s’adresse particulièrement aux développeurs, télétravailleurs exigeants ou étudiants en filières techniques qui ont besoin de puissance CPU sans investir dans une tour imposante.