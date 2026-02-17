Les ventes flash sont souvent l’occasion de s’équiper à moindre coût, surtout sur des références bien installées. Cette sélection du mardi 17 février met l’accent sur des produits performants, adaptés aussi bien au travail qu’au divertissement.

On retrouve un écran gaming ultra-large Samsung Odyssey G9, un PC portable Asus Zenbook récent, une tablette grand format signée Honor, sans oublier un casque Bose à réduction de bruit et une carte mère AMD à petit prix.

Des profils variés, pour différents budgets, mais avec un point commun : une remise immédiate intéressante par rapport au prix habituel.