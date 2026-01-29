L’iPhone 17 Pro est proposé ici en version 256 Go, avec un écran 6,3 pouces ProMotion jusqu’à 120 Hz, la puce A19 Pro et un accent mis sur l’autonomie et la photo.

Son prix connaît une baisse à l’approche de la fin des soldes, ce qui rend ce modèle haut de gamme plus facile à envisager pour certains profils.

La déclinaison Orange cosmique apporte une touche esthétique distinctive, sans impact sur l’expérience.