La combinaison Core i5‑13450HX + RTX 5060 8 Go 100 W place ce Lenovo LOQ 15IRX10 dans la catégorie des machines capables de faire tourner la plupart des jeux récents en Full HD avec un niveau de détails élevé, tout en tirant parti d’un écran 144 Hz. La présence de la G‑SYNC permet de limiter le tearing et de synchroniser les images produites par le GPU avec la fréquence de l’écran, ce qui améliore la fluidité perçue, notamment dans les FPS et les titres compétitifs.

Les 16 Go de RAM DDR5‑4800 en dual channel assurent un bon niveau de confort pour le multitâche (jeu + navigateur + applications de communication), tandis que le SSD PCIe 4.0 de 512 Go offre des temps de chargement rapides dans les jeux et les logiciels. La possibilité d’ajouter un second SSD est un plus pour ceux qui accumulent rapidement de gros jeux ou des projets lourds.