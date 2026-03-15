Avec la flambée des composants, monter une tour gaming est devenu coûteux. Le Lenovo LOQ 15IRX10 en promo pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, avec Core i5 HX, RTX 5060 et écran 144 Hz, arrive comme une alternative très musclée à un tarif encore raisonnable.
Le segment des PC portables gaming “accessibles” s’est resserré ces derniers mois, les prix grimpant dès que l’on vise une carte graphique récente et un écran rapide. Dans ce contexte, le Lenovo LOQ 15IRX10 proposé en promotion pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon se distingue par une configuration bien équilibrée : Intel Core i5‑13450HX, 16 Go de RAM DDR5, SSD 512 Go et surtout une GeForce RTX 5060 8 Go 100 W pour jouer confortablement en Full HD 144 Hz. Sans système d’exploitation préinstallé, il vise clairement les profils à l’aise pour installer eux‑mêmes Windows ou une distribution Linux, en échange d’un prix plus agressif.
Pourquoi s’intéresser à ce Lenovo LOQ 15IRX10 pendant les Ventes Flash ?
- Une vraie combinaison gaming moderne avec processeur Intel Core i5‑13450HX (10 cœurs) et carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7 à 100 W de TGP, pensée pour les jeux AAA en Full HD.
- Un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz IPS 100% sRGB, compatible G‑SYNC, idéal pour profiter de titres compétitifs et d’images fluides sans tearing.
- 16 Go de RAM DDR5‑4800 en dual channel et SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go, avec possibilité d’extension, ce qui laisse de la marge pour les prochaines années.
Un PC portable pensé pour le Full HD 144 Hz
La combinaison Core i5‑13450HX + RTX 5060 8 Go 100 W place ce Lenovo LOQ 15IRX10 dans la catégorie des machines capables de faire tourner la plupart des jeux récents en Full HD avec un niveau de détails élevé, tout en tirant parti d’un écran 144 Hz. La présence de la G‑SYNC permet de limiter le tearing et de synchroniser les images produites par le GPU avec la fréquence de l’écran, ce qui améliore la fluidité perçue, notamment dans les FPS et les titres compétitifs.
Les 16 Go de RAM DDR5‑4800 en dual channel assurent un bon niveau de confort pour le multitâche (jeu + navigateur + applications de communication), tandis que le SSD PCIe 4.0 de 512 Go offre des temps de chargement rapides dans les jeux et les logiciels. La possibilité d’ajouter un second SSD est un plus pour ceux qui accumulent rapidement de gros jeux ou des projets lourds.
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Un châssis gaming “raisonnable” et évolutif
ContenLe châssis du LOQ 15IRX10 reste dans la veine des machines gaming Lenovo : design anguleux mais relativement sobre, clavier AZERTY rétroéclairé blanc et châssis gris qui passe mieux dans un environnement de travail que certains modèles trop voyants. La présence de plusieurs ports (HDMI 2.1, USB‑C, USB‑A, Ethernet) facilite l’utilisation en mode “station fixe” avec écran externe, clavier/souris et connexion réseau filaire pour réduire la latence en jeu.
La machine est conçue pour être évolutive : accès à la RAM et au stockage pour ajouter ou remplacer les modules si besoin, ce qui prolonge la durée de vie du PC à moyen terme. Le système de refroidissement est dimensionné pour un CPU HX et un GPU 100 W, ce qui permet de maintenir des performances correctes sur des sessions de jeu prolongées, sous réserve d’une bonne ventilation.u
Le verdict de la rédaction sur ce bon plan
Le Lenovo LOQ 15IRX10 proposé pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon coche beaucoup de cases pour un PC portable gaming de 2026 : processeur HX, RTX 5060 8 Go, écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz, 16 Go de RAM DDR5, SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go et connectique complète, le tout sous la barre des 1 000 € grâce à une remise d’environ 240 €. Pour les joueurs qui cherchent un bon rapport performances/prix sans sacrifier la qualité de l’écran ni la possibilité de faire évoluer la machine, il s’agit clairement d’un bon plan à considérer tant que les Ventes Flash sont en cours.
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