Le Segway Navimow i105E à 649 € au lieu de 998 € représente l'une des remises les plus importantes en valeur absolue de toute cette sélection : 349 € d'économie sur un robot tondeuse sans fil périmétrique qui utilise le GPS et la technologie iVision pour délimiter et entretenir la pelouse sans câbles à enterrer. Conçu pour les surfaces jusqu'à 500 m², il est particulièrement bien adapté aux jardins de taille moyenne, et cette promo de Printemps est exactement le bon moment pour s'équiper avant la saison.