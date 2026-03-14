Le principal argument du Dreame A1 Pro est l’absence de câble périmétrique à enterrer : la délimitation se fait de manière sans fil, directement depuis l’application et grâce au système OmniSense 3D. Concrètement, cela permet de définir des zones de tonte, des zones interdites ou des zones à traiter différemment (massifs, potager, aire de jeux) sans travaux dans le jardin.

La cartographie 3D et le LiDAR 360° permettent au robot de se repérer avec une grande précision, de planifier sa tonte en trajectoires en U pour un rendu homogène et de contourner intelligemment les obstacles détectés (arbres, meubles de jardin, jouets, etc.). Pour un propriétaire de jardin avec des formes complexes, des allées ou des zones multiples, cette approche apporte un confort de gestion nettement supérieur à celui des robots plus basiques.