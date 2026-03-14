Le printemps démarre, l’été approche, et la rédaction recommande justement la eufy Smart Scale P2 Pro comme meilleur rapport fonctionnalités/prix sous 70 € en 2026. Pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, elle passe à 39,99 €, soit 10 € de moins que son tarif habituel. À ce prix, elle mérite vraiment qu’on s’attarde dessus.
Une balance connectée sérieuse sous les 40 €, c’est exactement ce que représente la eufy P2 Pro dans le contexte de cette offre de printemps. La rédaction Clubic l’identifie dans son comparatif 2026 des meilleures balances connectées comme le choix privilégié pour les familles à la recherche d’un suivi complet sans budget premium, Wi-Fi, Bluetooth, 16 mesures dont la fréquence cardiaque, et jusqu’à 16 profils utilisateurs avec reconnaissance automatique.
À la différence de nombreuses balances concurrentes à ce tarif qui se limitent à 8 à 10 indicateurs basiques via Bluetooth seul, la P2 Pro intègre une connexion Wi-Fi pour une synchronisation automatique sans ouvrir l’application, un confort quotidien que les utilisateurs apprécient dès la première semaine.
Cette offre de Ventes Flash s’adresse à tous ceux qui veulent démarrer un suivi sérieux de leur composition corporelle avant l’été, avec un outil validé. Pour profiter de la promotion, la eufy P2 Pro est disponible à 39,99 € sur Amazon jusqu’au 16 mars.
Recommandée par la rédaction, accessible pour la première fois sous les 40 €
La rédaction a intégré la eufy Smart Scale P2 Pro dans son comparatif actualisé des meilleures balances connectées de 2026, en qualifiant son rapport fonctionnalités/prix « d’imbattable sous 70 € ». À 39,99 €, l’appareil descend pour la première fois sous ce seuil symbolique, dans un créneau où les alternatives sérieuses, Withings Body Smart à 99 €, Garmin Index S2 à 122 €, affichent des tarifs deux à trois fois supérieurs pour des fonctionnalités pas toujours supérieures. Les Ventes Flash de Printemps Amazon du 10 au 16 mars créent ici une opportunité nette pour quiconque voulait s’équiper avant la saison estivale sans se ruiner sur une balance haut de gamme.
16 mesures, avatar 3D et Wi-Fi natif : beaucoup plus qu’un simple pèse-personne
La technologie BIA (analyse d’impédance bioélectrique) embarquée dans la P2 Pro mesure 16 indicateurs corporels à chaque pesée : poids, graisse corporelle, graisse viscérale, masse musculaire, masse osseuse, taux d’hydratation, IMC, BMR, âge corporel et fréquence cardiaque en position debout, entre autres. Le revêtement ITO (oxyde d’indium-étain) sur toute la surface de la balance garantit une précision de lecture quelle que soit la position du pied, une amélioration concrète par rapport aux électrodes en coin de certains concurrents.
Le modèle virtuel 3D U-Body génère un avatar personnalisé qui évolue avec les mesures saisies, un outil de visualisation motivant que la rédaction Clubic citait comme l’un des arguments différenciants de la gamme eufy face aux Withings. La compatibilité avec Apple Health, Google Fit, Fitbit et Samsung Health couvre l’ensemble des plateformes santé grand public
Face à une Withings Body Smart et une Xiaomi Mi Scale 2, où se situe cette eufy ?
À 39,99 €, la eufy P2 Pro offre davantage de mesures et une meilleure connectivité que la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 (Bluetooth seul, 13 mesures), tout en restant deux fois moins chère que la Withings Body Smart — référence de la rédaction Clubic sur le segment supérieur pour la précision de l’application et la profondeur de l’analyse. La Withings garde l’avantage sur la qualité logicielle et la fiabilité des données à long terme, mais pour un usage familial courant, la P2 Pro remplit le contrat largement.
Cette balance connectée est-elle la bonne pour votre parcours ?
La eufy P2 Pro est conçue pour le suivi quotidien de la composition corporelle en famille. Voici ce qu’elle apporte concrètement, et ses limites honnêtes à garder en tête.
✅ Les points forts
- Recommandée par Clubic comme meilleur rapport fonctionnalités/prix sous 70 € en 2026
- 16 mesures corporelles dont la fréquence cardiaque debout, graisse viscérale, BMR et âge corporel
- Wi-Fi + Bluetooth : synchronisation automatique sans ouvrir l’application
- Jusqu’à 16 profils utilisateurs avec reconnaissance automatique : idéal pour toute la famille
- Modèle virtuel 3D U-Body : visualisation des progrès sur un avatar personnalisé
- Mode Bébé et mode Animal de compagnie pour le suivi de toute la maisonnée
- Précision à 50 g et revêtement ITO pour une lecture fiable quelle que soit la position du pied
- Compatible Apple Health, Google Fit, Fitbit et Samsung Health
- Certification IPX5 : résistante aux éclaboussures, idéale pour une salle de bain
❌ Les points faibles
- Mesures BIA à nuancer : les résultats de composition corporelle donnent des tendances fiables mais ne remplacent pas une analyse médicale professionnelle
- Application EufyLife moins sophistiquée que celle de Withings sur l’analyse long terme et les conseils personnalisés
- Fréquence cardiaque mesurée en position debout uniquement, sans suivi continu
- Les variations horaires (hydratation, repas, effort physique récent) peuvent faire fluctuer les mesures BIA de façon notable
- Pas de compatibilité native Garmin Connect ni Strava pour les sportifs sous ces plateformes
✅ Verdict de la rédaction :
À 39,99 €, la eufy Smart Scale P2 Pro est la réponse la plus cohérente du marché pour qui veut démarrer un suivi de composition corporelle sérieux avant l’été, sans s’engager sur le budget d’une Withings. Cette offre de Ventes Flash de Printemps s’adresse en priorité aux sportifs occasionnels qui veulent suivre leur progression, aux familles qui mutualisent un outil santé et à tous ceux qui envisagent une remise en forme estivale avec un tableau de bord complet sous la main.
En revanche, si vous êtes sportif de haut niveau ou si la précision médicale est un prérequis, une Withings Body Comp ou une analyse en cabinet reste plus appropriée. Pour tous les autres, c’est rarement aussi peu cher pour autant de données — et le calendrier ne pouvait pas mieux tomber.
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