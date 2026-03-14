En janvier 2026, 64 Go de RAM coûtaient plus cher qu'une PS5. Le Samsung 990 Pro 2 To suit la même logique de marché. Alors quand il passe en promotion pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, jusqu'au 16 mars uniquement, on n'attend pas.
Il y a un moment où "attendre que les prix baissent" cesse d'être une stratégie intelligente. Sur le marché du stockage NVMe en 2026, ce moment est passé depuis longtemps. Les composants coûtent plus cher, les marges se resserrent, et les fenêtres de promotion se raréfient. Le Samsung 990 Pro 2 To est le SSD PCIe 4.0 le plus populaire du marché depuis son lancement : 7 450 Mo/s en lecture, 6 900 Mo/s en écriture, revêtement en nickel pour la gestion thermique, et une fiabilité Samsung qui n'a plus rien à prouver. Pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon, il chute à son meilleur prix observé depuis des mois. Jusqu'au 16 mars à 23h59.
Pourquoi choisir le Samsung 990 Pro 2 To ?
- Le SSD PCIe 4.0 le plus rapide de sa génération
- Compatible PS5 natif avec dissipateur intégré
- Gestion thermique au revêtement nickel
Un SSD Samsung vraiment…. vraiment rapide !
Les chiffres de benchmark, c'est bien. Ce qu'ils signifient concrètement, c'est mieux. À 7 450 Mo/s en lecture séquentielle, le Samsung 990 Pro copie un fichier de 50 Go en moins de 7 secondes, là où un SSD SATA classique met entre 3 et 4 minutes pour la même opération. Pour un jeu comme Call of Duty qui dépasse les 120 Go, la différence entre un HDD et un 990 Pro peut représenter 10 à 15 minutes de temps de chargement économisées par session.
En créativité et montage vidéo, les 6 900 Mo/s en écriture permettent d'ingérer et de traiter des rushes en 4K RAW en temps quasi réel, sans buffer ni ralentissement de l'interface. Et avec 1,55 million d'IOPS en écriture aléatoire, les performances en multitâche lourd restent constantes quelle que soit la charge.
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Gestion thermique par revêtement nickel : pourquoi ça compte ?
La plupart des SSD NVMe hautes performances s'appuient sur un simple dissipateur en plastique ou aucun revêtement du tout. Le nickel conduit la chaleur six fois mieux que le plastique. Sur des sessions de transfert intenses ou des parties de jeux longues, cette différence se traduit par l'absence de throttling thermique : le SSD maintient ses vitesses maximales de bout en bout, sans palier de sécurité qui réduit les performances à mi-session.
Sur PS5, c'est encore plus pertinent : le slot M.2 de la console est entouré de composants chauds. La gestion thermique du 990 Pro évite d'avoir à acheter un dissipateur tiers (généralement vendu entre 15 et 25 €) pour rester dans les spécifications Sony.
Notre verdict sur cette offre Amazon
Le Samsung 990 Pro 2 To est le SSD PCIe 4.0 le plus équilibré du marché : premier en IOPS, revêtement nickel pour la stabilité thermique, compatible PS5 sans accessoire, 5 ans de garantie. En promotion pendant les Ventes Flash de Printemps Amazon jusqu'au 16 mars, c'est la fenêtre la plus logique de l'année pour l'acheter avant que les prix du stockage NVMe reprennent leur tendance haussière. L'offre expire le 16 mars à 23h59.
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