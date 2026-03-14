Les chiffres de benchmark, c'est bien. Ce qu'ils signifient concrètement, c'est mieux. À 7 450 Mo/s en lecture séquentielle, le Samsung 990 Pro copie un fichier de 50 Go en moins de 7 secondes, là où un SSD SATA classique met entre 3 et 4 minutes pour la même opération. Pour un jeu comme Call of Duty qui dépasse les 120 Go, la différence entre un HDD et un 990 Pro peut représenter 10 à 15 minutes de temps de chargement économisées par session.

En créativité et montage vidéo, les 6 900 Mo/s en écriture permettent d'ingérer et de traiter des rushes en 4K RAW en temps quasi réel, sans buffer ni ralentissement de l'interface. Et avec 1,55 million d'IOPS en écriture aléatoire, les performances en multitâche lourd restent constantes quelle que soit la charge.