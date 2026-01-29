La Kindle Colorsoft ne se contente pas d’ajouter de la couleur. Elle intègre des fonctionnalités concrètes qui améliorent l’expérience utilisateur. La possibilité de surligner en plusieurs couleurs (jaune, bleu, rose ou orange) facilite la prise de notes et la relecture. L’éclairage réglable, du blanc froid à l’ambre, permet de lire confortablement aussi bien en plein soleil que dans l’obscurité.

Certifiée résistante à l’eau, la liseuse peut être utilisée à la plage, au bord d’une piscine ou dans un bain, un point appréciable pour un usage nomade. Son port USB-C assure une recharge rapide, tandis que les 16 Go de stockage permettent d’emporter plusieurs milliers d’ouvrages.

Une offre à saisir avant la fin des soldes d’hiver

Affichée à 199,99 € au lieu de 269,99 €, la Kindle Colorsoft bénéficie d’un positionnement tarifaire particulièrement attractif pour une liseuse couleur récente. Cette promotion s’inscrit dans un contexte où les consommateurs recherchent davantage de valeur et d’économies, notamment sur les produits culturels et technologiques.

L’offre est annoncée jusqu’au 4 janvier, mais comme souvent chez Amazon, les stocks peuvent s’écouler rapidement. Pour celles et ceux qui envisageaient de passer à une liseuse couleur ou de renouveler leur Kindle, cette fin de soldes constitue une fenêtre d’achat particulièrement pertinente.