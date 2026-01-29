Soldes d’hiver : la liseuse Amazon Kindle Colorsoft passe à 199 € et révolutionne la lecture en couleur
Lire en couleur sur une liseuse Kindle n’est plus une promesse lointaine. À l’occasion de la fin des soldes d’hiver, Amazon applique une remise significative sur la Kindle Colorsoft, sa liseuse nouvelle génération équipée d’un écran couleur, proposée à 199,99 € au lieu de 269,99 €. Une offre limitée dans le temps, valable jusqu’au 4 janvier, dans la limite des stocks disponibles.
Proposée pour la première fois sous la barre des 200 euros, la Amazon Kindle Colorsoft (édition couleur, 16 Go) bénéficie d’une réduction de 70 euros dans le cadre des soldes d’hiver. Cette promotion marque une étape importante pour Amazon, qui démocratise enfin la lecture en couleur sur liseuse, sans sacrifier le confort visuel qui a fait le succès de la gamme Kindle.
Kindle Colorsoft : une liseuse Amazon pensée pour lire autrement
La Kindle Colorsoft marque une évolution notable dans la gamme des liseuses Amazon. Contrairement à la Kindle Paperwhite, optimisée pour le noir et blanc, ce modèle adopte un écran couleur de 7 pouces spécifiquement conçu pour afficher des contenus illustrés tout en conservant un rendu proche du papier.
Chaque paragraphe de texte gagne en lisibilité grâce à un contraste maîtrisé, tandis que les couvertures, graphiques et illustrations prennent une nouvelle dimension. Les amateurs de lecture technique, d’ouvrages pédagogiques ou de bandes dessinées y trouveront un véritable intérêt.
Des fonctionnalités pensées pour un usage quotidien
La Kindle Colorsoft ne se contente pas d’ajouter de la couleur. Elle intègre des fonctionnalités concrètes qui améliorent l’expérience utilisateur. La possibilité de surligner en plusieurs couleurs (jaune, bleu, rose ou orange) facilite la prise de notes et la relecture. L’éclairage réglable, du blanc froid à l’ambre, permet de lire confortablement aussi bien en plein soleil que dans l’obscurité.
Certifiée résistante à l’eau, la liseuse peut être utilisée à la plage, au bord d’une piscine ou dans un bain, un point appréciable pour un usage nomade. Son port USB-C assure une recharge rapide, tandis que les 16 Go de stockage permettent d’emporter plusieurs milliers d’ouvrages.
Une offre à saisir avant la fin des soldes d’hiver
Affichée à 199,99 € au lieu de 269,99 €, la Kindle Colorsoft bénéficie d’un positionnement tarifaire particulièrement attractif pour une liseuse couleur récente. Cette promotion s’inscrit dans un contexte où les consommateurs recherchent davantage de valeur et d’économies, notamment sur les produits culturels et technologiques.
L’offre est annoncée jusqu’au 4 janvier, mais comme souvent chez Amazon, les stocks peuvent s’écouler rapidement. Pour celles et ceux qui envisageaient de passer à une liseuse couleur ou de renouveler leur Kindle, cette fin de soldes constitue une fenêtre d’achat particulièrement pertinente.
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.