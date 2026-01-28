Une machine à café automatique simplifie la préparation de vos boissons chaudes au fil des journées. Ce modèle De'Longhi prépare un espresso à partir de grains frais, sans manipulations compliquées. Le mousseur à lait manuel permet d'ajuster la texture pour un cappuccino ou un café latte, selon l'envie du moment.

Le panneau de commande avec boutons physiques reste accessible, même au réveil quand on n'a pas encore les idées claires. Les éléments amovibles se retirent facilement pour le nettoyage, ce qui aide à maintenir l'appareil en bon état plus longtemps. On peut trouver que ce côté pratique fait la différence dans la routine du matin.