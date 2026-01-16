Les soldes d’hiver 2026 entrent dans leur deuxième week-end, avec la deuxième démarque bien installée. C’est le moment idéal pour profiter de baisses de prix plus nettes avant l’arrivée de la troisième vague.
Les soldes avancent vite et les meilleures opportunités apparaissent souvent à mi-parcours. Ce deuxième week-end marque une phase clé, avec des prix plus agressifs sur des produits déjà très demandés. Nous avons sélectionné des références utiles au quotidien, des appareils high-tech récents et des équipements maison fiables. Tablettes, smartphones, PC portables, électroménager et objets connectés sont au rendez-vous.
L’objectif est simple : repérer les vraies baisses de prix, sans perdre de temps.
Cette sélection est pensée pour durer tout le week-end, avec des mises à jour régulières selon les stocks disponibles.
25 bons plans pour le deuxième week-end des soldes
Aspirateurs & entretien des sols
- Aspirateur balai laveur Tineco Floor One S7 Stretch Ultra à 329 € au lieu de 549 €
- Aspirateur balai sans fil Rowenta X-Pert 6.60 à 99,99 € au lieu de 179,99 €
- Aspirateur balai Dyson V10 Origin à 329 € au lieu de 429 €
- Aspirateur robot Lefant M3 Max à 339,99 € au lieu de 1 099,99 €
Audio & montres connectées
- Apple AirPods Pro 3 à 229,99 € au lieu de 249,99 €
- Apple AirPods Max 2 à 479,99 € au lieu de 579 €
- Apple Watch Series 11 GPS 46 mm à 399 € au lieu de 479 €
Smartphones & objets connectés
- Apple iPhone 16e 128 Go blanc à 599,99 € au lieu de 710 €
- Samsung Galaxy A53 5G 128 Go noir à 229 € au lieu de 399 €
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE 5G à 802 € au lieu de 1 200 €
- Google Pixel 10 Pro avec Pixel Buds A-Series à 699 € au lieu de 989 €
- Apple AirTag à 29,99 € au lieu de 39 €
- Lot de 3 têtes thermostatiques connectées Tado Smart Thermostat X à 164,99 € au lieu de 243,32 €
- Batterie externe IAU 10 000 mAh à 19,99 € au lieu de 26,99 €
Informatique & ordinateurs
- Mini PC GMKtec Ryzen 5, 16 Go de RAM et 1 To de SSD à 278,96 € au lieu de 399,99 €
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED 14" à 649 € au lieu de 1 099,99 €
- PC portable LG Gram 15", 32 Go de RAM et 2 To de SSD à 965 € au lieu de 1 999,99 €
- PC portable gamer Eraser Scout E30i à 859,99 € au lieu de 899,99 €
Tablettes, TV & multimédia
- Tablette Android 10 pouces 128 Go à 85,99 € au lieu de 299,99 €
- TV QLED Samsung 55 pouces à 479 € au lieu de 599 €
Cuisine & électroménager
- Airfryer Philips Série 2000 6,2 L à 69,99 € au lieu de 109,99 €
- Cookeo Moulinex multicuiseur intelligent 6 L à 149,99 € au lieu de 199 €
- Machine à café Delonghi Magnifica S à 279,99 € au lieu de 349 €
- Robot pâtissier KitchenAid Artisan à 399,99 € au lieu de 521,99 €
- Lot de 4 casseroles Tefal avec poignée amovible en inox à 47,99 € au lieu de 79,99 €
Quels produits choisir pour le deuxième week-end des soldes ?
La deuxième démarque est idéale pour viser des produits plus durables, avec des remises plus stables. C’est aussi un bon moment pour investir dans des équipements premium à prix réduit.
Airfryer Philips Série 2000 : pratique pour cuisiner au quotidien avec moins de matières grasses.
Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED : un PC polyvalent pour le travail et le multimédia.
Apple Watch Series 11 : un bon compromis pour s’équiper sans attendre la fin des soldes.
Dyson V10 Origin : un aspirateur performant à un tarif plus accessible.
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE : intéressant pour découvrir le format pliable à prix réduit.
Pourquoi ces promos Amazon sont intéressantes aujourd’hui ?
Les remises sont plus marquées que lors du lancement des soldes, avec des baisses réelles sur des produits recherchés. Le deuxième week-end permet aussi de profiter d’un bon équilibre entre choix disponible et prix ajustés. Avant la troisième démarque, certains modèles très demandés peuvent rapidement disparaître. Les délais de livraison restent courts, ce qui renforce l’intérêt d’acheter maintenant.
Questions fréquentes avant d’acheter (FAQ)
Faut-il attendre la troisième démarque ?
Les prix peuvent encore baisser, mais les stocks deviennent plus limités sur les produits populaires.
Les offres sont-elles mises à jour après le week-end ?
Oui, la sélection évolue jusqu’au lundi selon les disponibilités et les nouvelles remises.
Les délais de livraison restent-ils rapides pendant les soldes ?
Sur Amazon, la majorité des produits restent livrables en quelques jours.
