Les soldes d’hiver 2026 entrent dans leur deuxième week-end, avec la deuxième démarque bien installée. C’est le moment idéal pour profiter de baisses de prix plus nettes avant l’arrivée de la troisième vague.

Les soldes avancent vite et les meilleures opportunités apparaissent souvent à mi-parcours. Ce deuxième week-end marque une phase clé, avec des prix plus agressifs sur des produits déjà très demandés. Nous avons sélectionné des références utiles au quotidien, des appareils high-tech récents et des équipements maison fiables. Tablettes, smartphones, PC portables, électroménager et objets connectés sont au rendez-vous.

L’objectif est simple : repérer les vraies baisses de prix, sans perdre de temps.
Cette sélection est pensée pour durer tout le week-end, avec des mises à jour régulières selon les stocks disponibles.

25 bons plans pour le deuxième week-end des soldes

Aspirateurs & entretien des sols

Audio & montres connectées

VPN et autres services….

Smartphones & objets connectés

Informatique & ordinateurs

Forfaits mobiles et Box Fibre/ADSL

Tablettes, TV & multimédia

Antivirus pour Windows 11 et MacOS

Cuisine & électroménager

Quels produits choisir pour le deuxième week-end des soldes ?

La deuxième démarque est idéale pour viser des produits plus durables, avec des remises plus stables. C’est aussi un bon moment pour investir dans des équipements premium à prix réduit.

Airfryer Philips Série 2000 : pratique pour cuisiner au quotidien avec moins de matières grasses.
Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED : un PC polyvalent pour le travail et le multimédia.
Apple Watch Series 11 : un bon compromis pour s’équiper sans attendre la fin des soldes.
Dyson V10 Origin : un aspirateur performant à un tarif plus accessible.
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE : intéressant pour découvrir le format pliable à prix réduit.

Pourquoi ces promos Amazon sont intéressantes aujourd’hui ?

Les remises sont plus marquées que lors du lancement des soldes, avec des baisses réelles sur des produits recherchés. Le deuxième week-end permet aussi de profiter d’un bon équilibre entre choix disponible et prix ajustés. Avant la troisième démarque, certains modèles très demandés peuvent rapidement disparaître. Les délais de livraison restent courts, ce qui renforce l’intérêt d’acheter maintenant.

Questions fréquentes avant d’acheter (FAQ)

Faut-il attendre la troisième démarque ?

Les prix peuvent encore baisser, mais les stocks deviennent plus limités sur les produits populaires.

Les offres sont-elles mises à jour après le week-end ?

Oui, la sélection évolue jusqu’au lundi selon les disponibilités et les nouvelles remises.

Les délais de livraison restent-ils rapides pendant les soldes ?

Sur Amazon, la majorité des produits restent livrables en quelques jours.

