Ce PC portable combine un format ultraléger et une configuration puissante, ce qui le rend adapté au travail mobile comme aux loisirs numériques.

LG GRAM

Le LG Gram 15 s'affiche aujourd'hui à 955,99 € chez Amazon, soit une réduction de 39 % par rapport au prix habituel. Ce modèle se distingue par son poids plume, son autonomie solide et ses composants puissants. Il répond aux besoins du quotidien, que ce soit pour travailler plusieurs heures sans recharge ou profiter d'un écran confortable en déplacement. Les experts remarqueront que ce type de configuration est rare à ce tarif.

Le LG Gram 15 démarre rapidement grâce à son SSD de grande capacité. Son autonomie prolongée limite les besoins de recharge lors de vos journées de travail ou d'étude. Le format léger évite la fatigue pendant les déplacements.

LG Gram 15Z80T
Les plus
  • Poids plume de 1,29 kg, adapté aux déplacements quotidiens
  • 32 Go de mémoire vive pour un multitâche fluide
  • Stockage SSD NVMe de 2 To pour lancer rapidement les applications
  • Écran 15 pouces Full HD, couvrant 99 % de l'espace colorimétrique DCI-P3
  • Processeur AMD Ryzen AI 7 performant, idéal pour la bureautique avancée
Les moins
  • Puissance graphique limitée pour les usages gaming avancés
  • Format 16:9 moins immersif pour certains usages multimédia

Un format léger pour la mobilité au quotidien

Le LG Gram 15 facilite les tâches courantes que vous soyez en déplacement ou installé à la maison. Son poids réduit se ressent dès la première prise en main, ce qui rend le transport moins contraignant. La capacité de stockage généreuse permet d'emporter documents, photos et vidéos sans se poser de question. On peut trouver que l'écran confortable rend l'usage prolongé plus agréable, même lors de longues sessions de travail ou de divertissement. Certains apprécieront la discrétion du design, qui s'intègre facilement dans un environnement professionnel comme personnel. Ce modèle reste simple à utiliser, même si vous n'êtes pas féru de technologie.

La connectique complète évite les adaptateurs à répétition, ce qui simplifie la connexion de vos accessoires ou la recharge de vos appareils. L'autonomie tient toute une journée de rendez-vous, sans chercher une prise à chaque pause. Ce n'est pas anodin quand on alterne entre le bureau et le train, ou que l'on travaille dans différents espaces.

Un positionnement solide pour un usage varié

Amazon propose actuellement le LG Gram 15 à 955,99 €. Ce PC se distingue par sa légèreté et son autonomie, ce qui convient à un usage quotidien. Il reste pratique pour un utilisateur mobile ou sédentaire, sans sacrifier la puissance nécessaire pour les tâches courantes. Le format compact facilite le transport et le rangement, ce qui peut faire la différence dans la durée.

