Conçue pour accompagner les utilisateurs actifs, la SE 3 propose de nombreux modes sportifs avec des données en temps réel. Course, marche, vélo ou entraînement libre : la montre convient aussi bien à une reprise sportive progressive qu’à une pratique plus régulière. Elle ne remplace pas une Apple Watch Ultra, mais se montre parfaitement adaptée à un usage polyvalent.

Évolution notable sur cette génération, l’écran toujours activé améliore nettement le confort d’utilisation, en permettant de consulter l’heure ou les informations clés sans geste supplémentaire. Côté autonomie, Apple annonce jusqu’à 18 heures, avec une recharge deux fois plus rapide que la SE 2 : 15 minutes suffisent pour récupérer jusqu’à 8 heures d’utilisation, un point pratique au quotidien.

L’Apple Watch SE 3 intègre également des fonctions de sécurité avancées, comme la détection de chute ou d’accident de voiture grave, avec appel automatique des secours si nécessaire. La montre permet aussi de passer des appels, envoyer des messages, utiliser Siri ou écouter de la musique, tant qu’elle est connectée à un iPhone ou à un réseau Wi-Fi.

Une offre pertinente pour les soldes d’hiver

Affichée à 239 €, cette Apple Watch SE 3 s’adresse avant tout aux utilisateurs d’iPhone recherchant une montre fiable, moderne et complète, sans payer le surcoût des modèles Series ou Ultra. Elle conviendra aussi bien à un premier achat qu’à un cadeau technologique pertinent pendant les soldes d’hiver, à condition d’accepter l’absence de certaines fonctions avancées réservées aux modèles haut de gamme.