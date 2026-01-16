Les soldes d’hiver permettent de s’équiper plus facilement pour l’entretien de la maison. Bissell met en avant son CrossWave OmniForce 2, pensé pour rendre le ménage plus simple et plus efficace au quotidien, avec une remise marquée destinée aux familles.
Le Bissell CrossWave OmniForce 2 passe à 189,99 € chez Amazon, contre 305,25 € habituellement, soit une réduction de 38 % dans le cadre des soldes d’hiver. Cet aspirateur laveur multi-surfaces sans fil combine aspiration et lavage pour nettoyer en une seule passe, ce qui permet de gagner un temps précieux sur les tâches ménagères. C’est une solution particulièrement intéressante pour les foyers avec enfants ou animaux, où le sol se salit vite et régulièrement.
En plus d’aspirer et de laver simultanément, le CrossWave OmniForce 2 intègre une technologie 2-en-1 performante, un cycle d’auto-nettoyage de la brosse et une puissance d’aspiration augmentée jusqu’à +75 % comparé aux modèles précédents, pour venir à bout des saletés sèches ou liquides sur sols durs et tapis.
Un ménage plus simple et plus efficace au quotidien
Le Bissell CrossWave OmniForce 2 simplifie l’entretien des sols en regroupant aspiration et lavage dans un seul appareil. Grâce à sa technologie avancée, il capture poussières, miettes et liquides en une seule passe, ce qui réduit considérablement le temps passé à nettoyer.
Son cycle d’auto-nettoyage intégré facilite également l’après-utilisation : la brosse est rincée automatiquement, ce qui limite les mauvaises odeurs et l’entretien manuel.
Polyvalent et performant pour toute la maison
Adapté à différents types de sols — carrelage, parquet, stratifié ou tapis — le CrossWave OmniForce 2 se montre efficace même sur les saletés tenaces ou les poils d’animaux, grâce à sa puissance d’aspiration améliorée.
Pour les foyers qui souhaitent réduire le temps consacré au ménage sans sacrifier la propreté, cette offre des soldes d’hiver est une opportunité à considérer, surtout face à une concurrence solide de marques comme Dreame, Dyson ou Roborock.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.