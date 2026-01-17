C'est les soldes sur les produits Apple ! Pour les soldes d'hiver, Amazon et Carrefour casse les prix de la marque américaine avec 5 deals de folie à saisir sur les AirPods, MacBook et Iphone, à découvrir ci-dessous.
Les soldes d’hiver sont souvent l’un des meilleurs moments pour investir dans l’écosystème Apple, et les promos du moment le prouve une nouvelle fois. Cette année, les remises touchent des produits récents et particulièrement recherchés, de l’audio nomade aux ordinateurs portables, en passant par l’iPhone. Que vous cherchiez à vous équiper durablement, à renouveler un appareil vieillissant ou à faire un achat plaisir plus réfléchi, ces offres permettent de franchir le pas à un tarif bien plus accessible que le reste de l’année. Voici les modèles Apple qui valent réellement le détour pendant cette période.
Top 5 des promos Apple à saisir pendant les soldes d’hiver :
- Apple AirPods 4 à 119 € au lieu de 149 €
- Apple AirPods Pro 3 à 229,99 € au lieu de 249 €
- iPhone 17 256 Go à 879,99 € au lieu de 1 123,75 €
- Apple MacBook Air 13 M4 à 999 € au lieu de 1 099 €
- Apple MacBook Pro 14 M5 à 1 699 € au lieu de 1 799 €
Apple AirPods 4 : le son Apple accessible, sans compromis
Avec les AirPods 4, vous profitez d’une expérience audio simple, fluide et parfaitement intégrée à l’écosystème Apple. Dès l’ouverture du boîtier, la connexion est instantanée avec vos appareils, et l’écoute se fait naturelle, équilibrée, idéale pour la musique, les podcasts ou les appels au quotidien. Leur nouveau design améliore le confort sur la durée, tandis que l’autonomie solide permet d’enchaîner les journées sans stress. Pour un usage quotidien, nomade et sans réglages complexes, ils remplissent parfaitement leur mission.
Ces AirPods montrent surtout leurs limites pour les utilisateurs exigeants sur l’isolation sonore ou les réglages audio avancés. L’absence de réduction de bruit active les destine avant tout à un usage polyvalent, plutôt qu’à des environnements très bruyants. À ce prix en soldes, ils restent néanmoins une porte d’entrée très convaincante dans l’univers audio Apple.
- Audio spatial personnalisé avec son à 360°
- Puce H2 pour un son limpide
- Réduction du bruit ambiant pour des appels clairs
- Égalisation adaptative pour un son optimal
- Nécessite appareils compatibles pour toutes fonctionnalités
- Durée d'écoute limitée par la batterie
Apple AirPods Pro 3 : l’excellence audio pour un usage intensif
Les AirPods Pro 3 s’adressent à celles et ceux qui veulent une écoute haut de gamme, sans concession sur le confort ni sur les fonctionnalités. Vous bénéficiez d’une réduction de bruit active très efficace, idéale pour le travail, les transports ou les voyages, ainsi que d’un mode Transparence parfaitement maîtrisé. Le rendu sonore gagne en précision, avec des basses plus profondes et un équilibre global qui s’adapte à tous les styles. L’intégration avec l’iPhone reste exemplaire, de la spatialisation audio aux appels d’une grande clarté.
Leur principal point de vigilance concerne le tarif hors promotion, plus élevé que la moyenne. Ils sont surtout pertinents si vous exploitez pleinement leurs fonctions avancées. En soldes, ce modèle devient un choix évident pour un usage quotidien intensif et exigeant.
- Réduction active du bruit avancée
- Autonomie jusqu'à 24 heures
- Design compact et ergonomique
- Résistance à l'eau et à la poussière IP57
- Compatibilité MagSafe et USB-C
- Nécessité de produits Apple pour certaines fonctionnalités avancées
- Possibilités de personnalisation limitées en dehors de l'écosystème Apple
iPhone 17 256 Go : puissance, longévité et polyvalence
Avec l’iPhone 17 en version 256 Go, vous optez pour un smartphone pensé pour durer plusieurs années. Les performances sont largement suffisantes pour un usage fluide au quotidien, du multitâche aux jeux, en passant par la photo et la vidéo. Vous profitez d’un écran de grande qualité, d’un suivi logiciel exemplaire et d’un espace de stockage confortable pour vos applications, photos et vidéos. C’est un modèle polyvalent, qui s’adresse aussi bien aux utilisateurs exigeants qu’à ceux qui veulent simplement un téléphone fiable et rapide.
Ses limites apparaissent surtout face aux modèles Pro, notamment pour la photo avancée ou les fonctions professionnelles. Pour un usage classique et durable, cette version reste cependant l’un des meilleurs équilibres du catalogue Apple.
- Écran Super Retina XDR 6,3 pouces avec ProMotion 120 Hz
- Puce A19 avec performances CPU 50% supérieures
- Caméra arrière Fusion 48 MP avec HDR avancé
- Stockage de 256 Go, double capacité précédente
- Connectivité 5G et sécurité avancée
- Absence de prise casque
- Utilisation d'une eSIM uniquement
MacBook Air 13 M4 : mobilité et performances au quotidien
Le MacBook Air 13 équipé de la puce M4 est taillé pour celles et ceux qui cherchent un ordinateur léger, silencieux et très réactif. Vous travaillez confortablement sur la bureautique, la navigation web, la retouche photo légère ou le montage occasionnel. L’autonomie impressionne et permet de tenir une journée complète sans recharge, ce qui en fait un compagnon idéal pour le travail nomade ou les études. L’écran et le clavier assurent un confort constant, même lors de longues sessions.
Il montre ses limites sur les usages très gourmands comme le montage vidéo avancé ou le calcul intensif prolongé. Pour un usage polyvalent et mobile, il reste néanmoins une valeur sûre, encore plus attractive à ce prix.
- Écran Liquid Retina 13.6 pouces avec True Tone
- Puce M4, CPU 10 cœurs, GPU 8 cœurs
- Mémoire unifiée 16 Go
- Autonomie jusqu'à 18 heures
- Stockage SSD 256 Go
- Capacité de stockage limitée pour gros fichiers multimédia
- Non adapté aux jeux exigeants
MacBook Pro 14 M5 : l’outil des utilisateurs exigeants
Le MacBook Pro 14 M5 s’adresse clairement aux utilisateurs qui ont besoin de puissance et de stabilité sur le long terme. Vous bénéficiez de performances élevées pour le montage vidéo, le développement, la création graphique ou le multitâche intensif. L’écran mini-LED offre un confort visuel remarquable, tandis que la connectique plus riche facilite l’intégration dans un environnement professionnel. C’est une machine pensée pour travailler vite, longtemps et sans compromis.
Son gabarit et son tarif le rendent moins pertinent pour un usage purement bureautique ou étudiant. Pour des besoins professionnels ou créatifs avancés, il justifie pleinement son positionnement, surtout en période de soldes.
- Puce M5 pour des performances IA avancées
- Autonomie jusqu'à 24 heures
- Charge rapide à 50% en 30 minutes
- Neural Engine 16 cœurs optimisé
- Peu adapté aux jeux très gourmands
- Options de personnalisation limitées
