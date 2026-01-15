La marque Dyson rend plus accessible un aspirateur sans-fil qui facilite les tâches ménagères, grâce à une remise rarement constatée sur ce type de modèle polyvalent.
Le Dyson Cyclone V10 passe à 329 € chez Dyson, soit une réduction de 26 % par rapport au prix habituel. C'est le tarif le plus bas jamais vu pour ce modèle. L'appareil s'utilise au quotidien pour nettoyer efficacement tout type de sol, qu'il s'agisse de carrelage, de parquet ou de tapis. Il se montre aussi pratique pour aspirer rapidement les miettes dans la cuisine ou la poussière sous les meubles.
L'aspirateur sans-fil séduit par sa polyvalence, car il s'adapte à tous les sols. Il se transforme aussi en aspirateur à main pour atteindre les recoins difficiles, comme les escaliers ou les sièges de voiture.
- Aspiration puissante adaptée aux sols durs et aux moquettes
- Trois modes de puissance pour ajuster selon les besoins
- Transformation rapide en aspirateur à main pour les recoins
- Vidage hygiénique du collecteur sans contact avec la poussière
- Autonomie jusqu'à 60 minutes selon le mode utilisé
- Niveau sonore élevé en mode puissance maximale (jusqu'à 87 dB)
- Poids de 2,68 kg pouvant fatiguer lors d'un usage prolongé
- Temps de charge complet d'environ 3,5 heures
Un nettoyage sans contrainte et sans fil
L'aspirateur sans-fil facilite vraiment la vie au quotidien. Il permet de passer d'une pièce à l'autre sans jamais chercher une prise, ni avoir à dérouler un long câble. Trois modes de puissance s'adaptent à vos besoins, que vous vouliez nettoyer un tapis épais ou un simple carrelage. L'appareil se glisse sous les meubles et accède facilement aux coins difficiles sans effort particulier.
Le passage en mode aspirateur à main se fait en quelques secondes, pour ramasser miettes et poils d'animaux sur un canapé ou dans la voiture. On peut trouver que cette polyvalence rend l'entretien plus simple, surtout pour ceux qui n'aiment pas perdre de temps à changer d'accessoire ou à déplacer un appareil encombrant.
Un appareil pensé pour l'usage quotidien
Dyson affiche le Cyclone V10 à 329 €. Son format léger et le système de vidage du collecteur simplifient vraiment l'entretien courant. Ce modèle reste bien positionné pour un usage fréquent, notamment si vous cherchez à gagner du temps au quotidien.
Le passage d'un sol à l'autre se fait sans difficulté, ce qui le rend pratique pour nettoyer rapidement plusieurs pièces. Ce produit convient à un intérieur où le confort d'utilisation compte autant que la puissance d'aspiration.
