Le format ultra-portable rend la musique accessible partout, même lors d'une sortie improvisée. L'autonomie et la résistance à l'eau permettent d'en profiter sans se poser de question.
La JBL Go 4 s'affiche aujourd'hui à 38 € avec une réduction de 24 % chez Amazon. Cette mini enceinte Bluetooth trouve facilement sa place dans un sac ou une poche. Elle diffuse un son clair, adapté aux sorties en plein air, aux moments partagés entre amis ou aux pauses musicales à la maison. On peut l'emmener partout sans y penser, même à la plage ou au bord d'une piscine, grâce à sa résistance à l'eau et à la poussière.
La JBL Go 4 diffuse est très compacte et diffuse un son dynamique et des basses marquées, même en extérieur. Elle résiste à la poussière et aux éclaboussures, ce qui limite les risques lors d'un pique-nique ou d'une soirée près de l'eau.
- Format ultra-portable avec seulement 209 grammes
- Autonomie jusqu'à 7 heures, extensible à 9 heures avec Playtime Boost
- Certification IP67 : résiste à l'eau et à la poussière
- Son JBL Pro avec basses renforcées pour la taille
- Appairage stéréo et connexion multi-enceintes via Auracast
- Absence de prise jack 3,5 mm pour connexion filaire
- Puissance sonore limitée pour les grands espaces
- Pas de fonction kit mains libres pour appels
Une enceinte pratique et pensée pour l'extérieur
Cette enceinte Bluetooth s'adapte sans effort à vos habitudes. Vous la glissez dans une poche ou dans un sac, et elle vous accompagne sans se faire remarquer. L'autonomie atteint facilement une journée d'écoute modérée, ce qui évite de devoir surveiller la batterie en permanence. La résistance à l'eau et à la poussière rassure lorsqu'on l'utilise à la plage ou au parc, même si le temps devient capricieux. Certains diront que des enceintes plus puissantes existent, mais la facilité de transport et la simplicité d'usage font souvent la différence quand il s'agit de profiter de la musique en déplacement.
Une solution nomade à prix accessible
Amazon propose la JBL Go 4 à 38 €, un tarif qui reste bien placé pour ce format. La compacité et la robustesse conviennent à ceux qui cherchent un modèle simple à emporter. Ce modèle vise avant tout la praticité, sans sacrifier la qualité sonore pour un usage quotidien ou ponctuel.
