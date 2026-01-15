La gestion connectée du chauffage s'ouvre à plus de foyers grâce à cette baisse inédite. Automatiser la température pièce par pièce devient accessible, même pour les profils peu technophiles.
Le pack Tado Smart Thermostat X tombe à 164,99 €, soit une remise de 32 % et le prix le plus bas jamais vu chez Amazon. Ce lot de trois têtes connectées s'installe en quelques minutes sur la plupart des radiateurs. L'application mobile permet de piloter chaque pièce à distance, d'ajuster la température selon le moment de la journée ou la présence dans le logement.
Certains diront que ce type de solution simplifie vraiment la vie, surtout lors des changements de saison, et il faut reconnaître que suivre sa consommation en temps réel peut vite devenir une habitude.
Le thermostat connecté ajuste la température pour chaque pièce via une application. L'intégration avec Alexa ou Google en fait un complément naturel à une maison connectée. L'installation se fait sans outillage spécifique.
- Contrôle à distance depuis une application mobile ou à la voix avec Alexa, Siri ou Google Assistant
- Installation rapide et sans intervention professionnelle, adaptée à la majorité des radiateurs
- Pack de 3 têtes thermostatiques pour une gestion indépendante de plusieurs pièces
- Fonction de programmation automatique pour ajuster la température selon vos habitudes
- Permet de réaliser des économies d'énergie mesurables sur la facture de chauffage
- Non compatible avec les installations tado° V3+
- Nécessite une connexion internet stable pour l'ensemble des fonctionnalités avancées
- Fonctionne uniquement sur radiateurs équipés de vannes thermostatiques
Une gestion du chauffage simple pour un confort quotidien
Le thermostat connecté change la façon dont on gère la chaleur à la maison. En quelques gestes depuis un smartphone, il devient facile d'adapter la température selon l'heure ou l'occupation des pièces. On évite les oublis et les écarts de température quand on s'absente ou qu'on rentre plus tôt que prévu.
Ce type d'automatisation séduit surtout si l'on souhaite concilier économies et confort, sans avoir à repenser toute son installation. Certains trouveront même agréable de demander à Alexa ou à Google de régler la température sans lever le petit doigt. L'installation reste accessible, même pour ceux qui n'ont jamais touché à ce genre d'accessoire connecté.
Un positionnement clair et un usage accessible
Amazon affiche le pack Tado Smart Thermostat X à 164,99 €. Le format en lot de trois s'adapte à la plupart des installations classiques, tout en restant simple à configurer. La compatibilité avec plusieurs assistants vocaux facilite l'intégration dans un écosystème déjà existant.
Ce produit convient à un usage quotidien, notamment pour ceux qui cherchent à optimiser leur consommation sans complexité technique inutile. La prise en main se fait rapidement, même en cas de première expérience avec la domotique.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.