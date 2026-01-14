Blink Mini passe à 14,99 € avec une baisse de 42% chez Amazon, soit le prix le plus bas jamais vu. Cette mini caméra s'intègre facilement dans une pièce pour surveiller à distance, envoyer des alertes en cas de mouvement et proposer une image nette en HD.

Son installation rapide, sa compatibilité Alexa et sa taille discrète lui permettent de s'adapter à tous les intérieurs, même là où l'espace manque. On peut trouver intéressant de pouvoir garder un œil sur un animal ou un colis, sans multiplier les équipements. Certains diront que la simplicité, ici, fait toute la différence sur le quotidien.