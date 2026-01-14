Pendant les Soldes, la sécurité connectée devient plus accessible grâce à cette offre sur Philips Hue Secure. Le système combine alertes en temps réel et éclairage intelligent pour un usage quotidien rassurant.
Le pack Philips Hue Secure passe à 139,99 € avec une baisse de 30 %, soit le prix le plus bas jamais vu sur ce modèle. La boutique Boulanger propose ce kit qui combine caméra filaire HD, capteurs de contact et ampoules connectées pour surveiller facilement votre logement.
L'installation s'adapte à votre espace et l'application permet de tout contrôler à distance, pour un usage simple au quotidien. Certains diront que l'ensemble va droit à l'essentiel, et c'est ce qui fait sa force.
Ce système de sécurité protège la maison en temps réel grâce à la vidéo HD et à l'intégration des capteurs. L'utilisateur reçoit une alerte en cas d'ouverture de porte ou de fenêtre, ce qui renforce le sentiment de sécurité au quotidien.
- Caméra HD 1080p avec flux en direct pour une surveillance précise à distance
- Deux capteurs de contact pour portes ou fenêtres, envoi d'alertes immédiates en cas d'ouverture
- Deux ampoules White et Color Ambiance, contrôle à distance, création d'ambiances lumineuses sur mesure
- Pilotage complet via application Hue, accès aux automatisations et notifications depuis n'importe où
- Fonction conversation bidirectionnelle, déclenchement d'alarmes lumineuses et sonores pour réagir en temps réel
- Support de bureau non inclus, achat séparé nécessaire pour une installation sur surface plane
- Nécessite une connexion Internet stable pour accéder à toutes les fonctionnalités à distance
- Caméra uniquement filaire, pas d'option d'alimentation sur batterie
Une surveillance connectée pour la maison
Le kit de sécurité offre un contrôle simple de votre intérieur, que vous soyez au bureau ou en déplacement. La caméra HD affiche en direct ce qui se passe chez vous, tandis que les capteurs placés sur portes ou fenêtres envoient une alerte immédiate en cas d'ouverture non prévue.
On peut trouver que la gestion des lumières ajoute une dimension pratique, notamment pour simuler une présence le soir ou lors d'une absence prolongée. La configuration s'effectue rapidement depuis l'application, avec un suivi en temps réel et des automatisations faciles à mettre en place.
Un positionnement simple et convaincant
Boulanger affiche le pack Philips Hue Secure à 139,99 €. Le produit se montre pratique pour surveiller une pièce ou une entrée, sans installation complexe ni accessoires superflus. Il s'intègre sans difficulté à différents intérieurs et répond aux besoins d'une gestion quotidienne de la sécurité. On apprécie aussi la compatibilité avec d'autres appareils connectés de la marque. Ce kit propose une solution simple à utiliser pour garder un œil sur son logement, même à distance.
