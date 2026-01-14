Les usages mobiles ont profondément évolué. Streaming vidéo en haute définition, musique en continu, réseaux sociaux gourmands en data, visioconférences, cloud et partage de connexion font désormais partie du quotidien. Résultat, les enveloppes data classiques atteignent vite leurs limites.

Avec 300 Go de data, ce forfait change complètement la donne. Il permet d’utiliser son smartphone comme une véritable connexion principale, sans avoir à surveiller sa consommation. Que ce soit pour travailler en déplacement, regarder des séries dans les transports ou partager sa connexion avec un ordinateur, la marge est largement suffisante.