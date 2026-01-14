300 Go de data en 5G, sans engagement, à moins de 10 € par mois et avec 6 mois offerts. Sur le papier, l’offre a de quoi surprendre. Dans les faits, ce nouveau forfait signé La Poste Mobile s’adresse clairement à celles et ceux qui veulent utiliser leur smartphone sans compter, tout en maîtrisant leur budget.
Un forfait taillé pour les gros consommateurs de data
Les usages mobiles ont profondément évolué. Streaming vidéo en haute définition, musique en continu, réseaux sociaux gourmands en data, visioconférences, cloud et partage de connexion font désormais partie du quotidien. Résultat, les enveloppes data classiques atteignent vite leurs limites.
Avec 300 Go de data, ce forfait change complètement la donne. Il permet d’utiliser son smartphone comme une véritable connexion principale, sans avoir à surveiller sa consommation. Que ce soit pour travailler en déplacement, regarder des séries dans les transports ou partager sa connexion avec un ordinateur, la marge est largement suffisante.
Forfait 5G La Poste mobile SIM 300Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
300Go
9,99€
pendant 6 mois puis 19 € 99
Engagement
Sans engagement
Data (Go)
300Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
La Poste Mobile
4G/5G
4G, 5G
Data (Go)
300Go
Data (Go) à l'étranger
35Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Frais d'activation carte SIM
9,90€
5G incluse et sans engagement, un combo devenu rare à ce prix
À ce niveau de prix, la présence de la 5G mérite d’être soulignée. Elle garantit des débits élevés, une meilleure réactivité et un confort d’utilisation accru, notamment pour le streaming, le cloud ou les usages professionnels.
Autre point important, ce forfait est sans engagement. Vous êtes libre de changer d’opérateur à tout moment, sans frais cachés ni pénalités. C’est une formule rassurante pour tester une nouvelle offre ou ajuster ses dépenses sans contrainte sur la durée.
6 mois offerts, un argument qui pèse lourd
Là où cette offre devient vraiment intéressante, c’est avec les 6 mois offerts. Concrètement, cela permet de profiter d’un forfait très généreux sans payer pendant toute une demi année. Une approche idéale pour tester le service dans des conditions réelles, sans pression.
Sur la durée, l’économie réalisée est significative, surtout face à des forfaits concurrents souvent bien plus chers pour des volumes de data inférieurs.
✅ Avis Clubic : une offre qui bouscule le marché
Du point de vue de la rédaction, ce forfait 300 Go 5G à 9,99 € avec 6 mois offerts fait partie des propositions les plus marquantes du moment. Le volume de data est massif, la 5G est incluse, l’offre est sans engagement et le tarif reste extrêmement compétitif.
Pour celles et ceux qui hésitent à changer de forfait mobile ou qui cherchent une solution très généreuse sans exploser leur budget, c’est clairement une offre à considérer sérieusement.
- scheduleSans engagement
- SFR
- language300Go
- callAppels illimités
- all_inclusiveOui
- Une bonne couverture réseau
- Des services de qualité à des prix attractifs.
- Un conseil client directement dans les bureaux de poste
- Un service client qui laisse parfois à désirer
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.