Sur autoroute, les ralentissements se concentrent très souvent aux barrières de péage. Même lorsque le trafic est fluide, quelques secondes perdues à chaque arrêt finissent par peser, surtout sur les longs trajets ou pendant les périodes chargées.

Le télépéage permet de passer sans s’arrêter, en empruntant les voies réservées. Avec le Pass Télépéage Ulys, le paiement est automatique et transparent. On roule, on passe, et le péage se règle sans intervention. Pour beaucoup d’automobilistes, une fois essayé, il devient difficile de revenir en arrière.