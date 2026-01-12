Pour beaucoup de jeunes, le streaming est devenu la norme. Séries, films, documentaires, émissions originales, chacun jongle aujourd’hui entre plusieurs plateformes. Le problème, c’est que les abonnements s’accumulent vite et que la facture mensuelle grimpe sans prévenir.

Avec RAT+, Canal+ a fait un choix simple mais efficace. Regrouper dans une seule offre l’accès à Canal+ et à des plateformes majeures comme Netflix, HBO Max, Paramount+ ou encore Apple TV+. Le tout pour un tarif qui reste sous la barre symbolique des 20 € par mois, réservé aux moins de 26 ans.