Regarder toutes les séries du moment, profiter des films récents et accéder à plusieurs grandes plateformes de streaming sans multiplier les abonnements devient enfin possible. Avec RAT+, Canal+ propose une offre pensée pour les moins de 26 ans, à 19,99 € par mois au lieu de 34,99 €, qui inclut Netflix et bien plus encore. Une formule qui fait clairement la différence dans un paysage du streaming de plus en plus cher.
Une offre unique pour centraliser tout son streaming
Pour beaucoup de jeunes, le streaming est devenu la norme. Séries, films, documentaires, émissions originales, chacun jongle aujourd’hui entre plusieurs plateformes. Le problème, c’est que les abonnements s’accumulent vite et que la facture mensuelle grimpe sans prévenir.
Avec RAT+, Canal+ a fait un choix simple mais efficace. Regrouper dans une seule offre l’accès à Canal+ et à des plateformes majeures comme Netflix, HBO Max, Paramount+ ou encore Apple TV+. Le tout pour un tarif qui reste sous la barre symbolique des 20 € par mois, réservé aux moins de 26 ans.
Netflix inclus, mais pas seulement !
L’un des points forts les plus visibles de RAT+ est évidemment l’inclusion de Netflix. C’est souvent l’abonnement que beaucoup de foyers conservent en priorité, grâce à ses séries originales, ses films exclusifs et son catalogue très vaste.
Mais l’intérêt de RAT+ ne s’arrête pas là. En plus de Netflix, l’abonné accède à l’univers Canal+, avec ses créations originales, ses films récents et ses programmes exclusifs. À cela s’ajoutent d’autres plateformes majeures, ce qui permet de passer d’un contenu à l’autre sans changer d’abonnement ni multiplier les paiements.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Full HD
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Une offre équivalente existe aussi pour les amateurs de sport
Ce point est moins connu, mais il mérite d’être précisé. RAT+ existe également en version orientée sport, avec une déclinaison Canal+ Sport proposée selon le même principe pour les moins de 26 ans.
Cette formule permet de profiter des grandes compétitions sportives diffusées par Canal+, tout en conservant un tarif préférentiel réservé aux jeunes. Une alternative intéressante pour celles et ceux qui veulent suivre le football, le rugby ou d’autres événements sportifs majeurs sans payer le prix fort des offres classiques.
Un tarif jeune qui change vraiment la donne
Passer de 34,99 € à 19,99 € par mois, c’est une réduction significative, surtout sur un abonnement aussi riche. À ce niveau de prix, RAT+ devient l’une des offres les plus compétitives du marché pour accéder à autant de contenus premium.
Pour les étudiants et jeunes actifs, c’est une manière concrète de continuer à se divertir sans sacrifier une part trop importante de leur budget mensuel. Et comme l’offre est pensée pour une consommation intensive, elle s’adapte parfaitement aux usages actuels.
Une expérience simple, sans multiplication des comptes
Autre avantage notable, la simplicité d’usage. Au lieu de gérer plusieurs abonnements, plusieurs identifiants et plusieurs échéances de paiement, tout est regroupé dans une seule offre. Cela rend l’expérience plus fluide au quotidien, aussi bien sur smartphone, tablette, ordinateur ou télévision connectée.
Cette centralisation est souvent sous-estimée, mais elle contribue largement au confort d’utilisation sur le long terme.
✅ Avis Clubic : une offre jeune particulièrement bien placée
Du point de vue de la rédaction, RAT+ de Canal+ à 19,99 € est clairement l’une des offres streaming les plus intéressantes pour les moins de 26 ans. L’inclusion de Netflix, combinée aux contenus Canal+ et aux autres plateformes partenaires, crée une proposition difficile à concurrencer à ce prix.
Le fait qu’une version sport équivalente existe également renforce encore l’intérêt global de la gamme RAT+, en couvrant aussi bien les amateurs de séries que les passionnés de sport.
Le groupe français Canal+ diffuse ses contenus via le service de SVoD MyCanal. Ce dernier propose un large choix de séries, films, documentaires, etc. Ses fonctionnalités sont variées : multi-live, recommandations, partage d'opinions, grille TV, liste de favoris, téléchargement de vidéos et bien d'autres. Canal+ est disponible en ligne et sur une grande variété de dispositifs (ordinateur, tablette, smartphone, consoles, Smart TV, etc.)
- Des films récents en première diffusion.
- Apple TV+ intégré.
- Des formules avec Netflix, OCS, Paramount+, Max...
- Une interface bien pensée, intuitive...
- Peu de contenus 4K.
- Un prix plus élevé que la concurrence.
- Assez peu de productions exclusives.
- ... mais sujette à quelques bugs
