Aspirateur traîneau pour la poussière, serpillière pour laver, petit aspirateur à main pour la voiture… pendant longtemps, la corvée de ménage signifiait sortir plusieurs appareils, changer d’embout, remplir et vider des seaux d’eau. Résultat : on repousse, on bâcle, ou on se dit qu’on verra ça le week-end prochain.

Le Dyson V15s Detect Submarine a été pensé exactement pour l’inverse. Un seul appareil pour tout faire. Il aspire la poussière, lave les sols durs et se transforme en aspirateur à main en quelques secondes. Pas besoin d’encombrer le placard avec trois machines différentes ou de multiplier les allers-retours. Et quand on ajoute une réduction de 250 € pendant les soldes d’hiver, l’idée devient soudain très tentante.