Pour ces soldes d'hiver 2026, les services en ligne ne sont pas en reste. Preuve en est avec cette offre à saisir pour la messagerie chiffrée proposée par Proton à seulement 1€ le premier mois. Ainsi, non seulement vous optimisez votre budget, mais en plus, vous renforcez votre cybersécurité.
Avec une réduction à saisir pour ces soldes d'hiver 2026, vous avez flairé la bonne affaire. En effet, pour votre première année d'abonnement, la messagerie chiffrée Proton Mail Plus est disponible à partir de 1€ le premier mois.
En proposant le premier mois à 1€, le service permet de prendre en main Proton Mail Plus sans pression financière. Une fois convaincu, vous pouvez alors choisir la formule qui vous convient le mieux, mensuelle ou annuelle.
Vous disposez d'un accès au service client de Proton, francophone, disponible pour répondre à vos sollicitations, 24h/24, 7j/7. Enfin, au besoin, vous comptez sur une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours une fois votre achat conclu.
Les points forts de Proton Mail Plus :
- Messagerie chiffrée de bout en bout
- 15Go de stockage inclus
- Proton VPN compris
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
La version Plus de Proton Mail comprend même un accès à Proton VPN
Organisez votre quotidien avec Proton Mail Plus
Vous souhaitez disposer d'un service de messagerie qui fait la différence ? Vous voici à la bonne adresse avec Proton Mail. En effet, la version Plus de cette suite vous donne de nombreux avantages.
De fait, vous pouvez rattacher jusqu'à 10 adresses mail différentes pour centraliser tout ce que vous pouvez recevoir de courrier numérique à un même endroit. Il est possible, avec la fonctionnalité Easy Switch, d'importer le contenu de l'un de vos boites mail comme Gmail ou Outlook vers celle de Proton Mail, mais aussi de transférer automatiquement tous les nouveaux messages reçus sur Gmail vers votre nouvelle adresse Proton.
Le rangement est, lui aussi, optimisé, puisque vous pouvez créer un nombre illimité de dossiers, sous-dossiers et autres labels avec la version Plus de Proton Mail, contre 3 en édition standard. Le calendrier Proton s'ajoute également pour vous permettre d'avoir un agenda bien tenu, facile à modifier. Et, cerise sur le gâteau, ce sont 15Go de stockage cloud qui sont compris pour conserver votre contenu directement sur votre boite mail Proton avec Plus, contre 1Go en version gratuite.
Le tout, en toute (cyber)sécurité
Proton s'est taillé une (très) solide réputation du fait de son approche de la cybersécurité. Et pour cause, avec Proton Mail Plus, vous disposez d'une messagerie chiffrée de bout en bout, avec un email crypté depuis votre appareil jusqu'à celui de votre destinataire.
Basé en Suisse, Proton AG repose, sur le plan juridictionnel, sur l'un des droits nationaux les plus respectueux de votre vie privée. Pas de collecte de données à votre insu, pas de traqueur en ligne, mais une ferme non-journalisation de vos activités lorsque vous utilisez les services de Proton Mail Plus, est activée.
Enfin, cerise sur le gâteau, votre abonnement à Proton Mail Plus comprend un accès à Proton VPN, avec notamment plus de 2000 serveurs dans 10 pays, ainsi qu'un volume/bande passante illimités.
Si vous n'avez encore jamais utilisé ses services, c'est un excellent moyen de découvrir les qualités de ce réseau virtuel privé, toujours avec un gain de cyberconfidentialité en ligne de mire.
Pour vous aider à mieux cerner Proton Mail Plus et profiter d'un test détaillé sur ce service, vous pouvez consulter, à votre guise, l'avis 100% indépendant réalisé par Clubic sur ce service de messagerie.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Proton Mail est une sérieuse alternative à Gmail. Elle redéfinit le cryptage en le plaçant à la portée de tout le monde. Certes, il faudra probablement adopter le plan payant pour en profiter au maximum, mais c'est un excellent premier choix pour quiconque souhaite commencer à s'affranchir des services des GAFAM en étant assuré que les communications restent privées.