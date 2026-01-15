Avec une réduction à saisir pour ces soldes d'hiver 2026, vous avez flairé la bonne affaire. En effet, pour votre première année d'abonnement, la messagerie chiffrée Proton Mail Plus est disponible à partir de 1€ le premier mois.

En proposant le premier mois à 1€, le service permet de prendre en main Proton Mail Plus sans pression financière. Une fois convaincu, vous pouvez alors choisir la formule qui vous convient le mieux, mensuelle ou annuelle.

Vous disposez d'un accès au service client de Proton, francophone, disponible pour répondre à vos sollicitations, 24h/24, 7j/7. Enfin, au besoin, vous comptez sur une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours une fois votre achat conclu.