En quelques mots, Keysfan vous propose à la vente des logiciels 100% neufs, testés par ses soins. Il s'agit d'une remise dans le circuit de produits qui n'avaient, jusque là, pas encore été utilisés (notamment des fabricants d'ordinateur). Comme Keysfan les obtient à prix négociés, vous profitez donc de tarifs vraiment attractifs pour des licences comparables à cette que vous pourriez, par exemple, retrouver sur la boutique en ligne de Microsoft durant ces soldes d'hiver 2026.

Le processus est simple : trouvez le logiciel qui correspond à votre besoin. Keysfan vous rappelle les prérequis d'installation (à croiser avec les capacités de votre ordinateur), le processus d'installation, ainsi que le délai de livraison dans la description produit. Vous recevrez votre clef d'installation par mail ; aussi, vérifiez bien l'orthographe d'une part, et vos spams d'autre part, étant donné que Keysfan ne fera pas partie de vos expéditeurs connus.

Un service client, disponible à l'adresse support@keysfan.com, est disponible, 24/7, pour vous aider. Enfin, pour concrétiser vos achats au meilleur prix possible durant ces soldes d'hiver 2026 chez Keysfan, deux codes promos vous accompagnent : l'un, CLUB52, vous permet d'obtenir -52% de réduction sur les systèmes d'exploitation Windows. L'autre, CLUB62, génère un rabais de -62% sur les suites bureautiques Microsoft 365.