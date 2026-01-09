Qui dit début d'année, dit aussi soldes d'hiver ! Pour l'occasion, et à moindres frais, vous pouvez facilement équiper votre nouvel ordinateur, ou encore, mettre à niveau votre appareil actuel grâce à Keysfan.
En quelques mots, Keysfan vous propose à la vente des logiciels 100% neufs, testés par ses soins. Il s'agit d'une remise dans le circuit de produits qui n'avaient, jusque là, pas encore été utilisés (notamment des fabricants d'ordinateur). Comme Keysfan les obtient à prix négociés, vous profitez donc de tarifs vraiment attractifs pour des licences comparables à cette que vous pourriez, par exemple, retrouver sur la boutique en ligne de Microsoft durant ces soldes d'hiver 2026.
Le processus est simple : trouvez le logiciel qui correspond à votre besoin. Keysfan vous rappelle les prérequis d'installation (à croiser avec les capacités de votre ordinateur), le processus d'installation, ainsi que le délai de livraison dans la description produit. Vous recevrez votre clef d'installation par mail ; aussi, vérifiez bien l'orthographe d'une part, et vos spams d'autre part, étant donné que Keysfan ne fera pas partie de vos expéditeurs connus.
Un service client, disponible à l'adresse support@keysfan.com, est disponible, 24/7, pour vous aider. Enfin, pour concrétiser vos achats au meilleur prix possible durant ces soldes d'hiver 2026 chez Keysfan, deux codes promos vous accompagnent : l'un, CLUB52, vous permet d'obtenir -52% de réduction sur les systèmes d'exploitation Windows. L'autre, CLUB62, génère un rabais de -62% sur les suites bureautiques Microsoft 365.
Les points forts de Keysfan :
- Des licences 100% inspectées, prêtes à être installées
- Un service client disponible et réactif
- Plus de 1000 avis vérifiés sur Trustpilot (note de 4,8/5)
Les 3 offres qui valent (vraiment) le coup pour ces soldes d'hiver 2026
Windows 11 en version Pro est particulièrement abordable !
Voici une astuce bien pratique pour faire des économies supplémentaires ! En effet, vous pourrez constater que des ordinateurs sont vendus, parfois, sans système d'exploitation.
Profitez donc de ces rabais pour les soldes d'hiver 2026 pour économiser encore plus, car bien souvent, ces ordinateurs sans OS sont vendus plusieurs dizaines d'euros moins chers.
Ensuite, offrez-vous, par exemple, une licence Windows 11 Professional à seulement 13€ chez Keysfan. Le code promo CLUB52 s'applique pour cet achat, et le processus d'installation vous est rappelé dans la description du produit, pour une livraison numérique en quelques heures seulement. Simple et efficace.
Une suite bureautique Microsoft 365 dès 25 euros seulement, c'est en ce moment !
Toujours dans la catégorie « petit prix », Microsoft 365 n'est pas en reste. Alors, ne vous cantonnez pas à une version d'essai, et passez à la vitesse supérieure à partir de 25 euros seulement !
A ce prix-là, vous obtenez Microsoft 365 Professionnal Plus, dans son édition 2019. Compatible avec de très nombreux ordinateurs sous Windows, elle comprend, bien évidemment, tous les logiciels attendus : Excel, PowerPoint, Word…
Pratique pour la vie estudiantine, pro, comme perso ! Avec le code promo CLUB62 à renseigner juste avant de conclure cette belle affaire sur la boutique en ligne de Keysfan.
Le bundle, une mise à niveau très efficace
Pour faire d'une pierre, deux coups, Keysfan est aussi au rendez-vous. Preuve en est avec ce pack consistant à associer, d'une part, une suite bureautique Microsoft 365, et d'autre part, un système d'exploitation Windows.
Voilà donc votre appareil à la pointe, à moins de 40 euros pour ces soldes d'hiver, puisque le bundle comprenant Microsoft 365 Professional Plus (2019) associé à Windows 11 Professionnal est à seulement 36€ après l'ajout du code promo CLUB62.
Cette sélection est non exhaustive, et vous pouvez, notamment, obtenir pour ces soldes d'hiver 2026, des packs dégressifs pour Microsoft 365, une version de cette suite bureautique dédiée à macOS, ou encore, Windows 10 Pro à moins de 10 euros !