Juste après les fêtes, Cdiscount enclenche un déstockage massif avant les soldes d’hiver. PC, audio et téléviseurs profitent de baisses nettes, avec 15 offres à saisir sans tarder.
La période post-fêtes est souvent propice pour faire de vraies bonnes affaires : les marketplaces soldent les invendus de Noël pour alléger les stocks, et Cdiscount en est le parfait exemple.
Alors que le froid s’installe et que les dépenses de Noël sont encore dans toutes les têtes, la marketplace française frappe fort avec 15 promos high-tech givrées. Périphériques PC, ordinateurs portables, écouteurs, barres de son et téléviseurs XXL voient leurs prix chuter brutalement. Des remises solides, des produits utiles au quotidien et des stocks limités : c’est clairement le moment idéal pour s’équiper sans exploser son budget.
Les 15 deals givrés à saisir après les fêtes
💻 Périphériques & PC
- Souris sans fil Logitech M705 Marathon à 34,99 € au lieu de 54,99 €
- Souris gaming filaire Logitech G502 à 69,90 € au lieu de 129,90 €
- Clavier sans fil Logitech MX Keys S à 79,99 € au lieu de 119,99 €
- Tablette tactile 10.1 pouces Android 14 à 89,98 € au lieu de 129,98 €
- Mini-PC NiPoGi Windows 11 Pro à 269,99 € au lieu de 339,99 €
- PC portable HP 15-fd0167nf à 379,99 € au lieu de 399,99 €
- PC portable ASUS VivoBook 15 à 569,99 € au lieu de 649,99 €
🎧 Son & Audio
- Écouteurs sans fil Sony WF-C510 à 44,99 € au lieu de 69,99 €
- Écouteurs sans fil Nothing Ear (a) à 59 € au lieu de 99 €
- Casque audio Sony WH-CH720 à 79,99 € au lieu de 149,99 €
- Enceinte Bluetooth Marshall Willen II à 105 € au lieu de 119 €
- Barre de son Samsung HW-B630F/ZA à 189 € au lieu de 329 €
📺 Téléviseurs
- Smart Tech TV LED 4K UHD 50 pouces à 279 € au lieu de 379
- TV QLED TCL 65 pouces à 599 € au lieu de 799
- TV OLED Samsung TQ55S85F à 841 € au lieu de 1 149 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN et services
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts
- Canal+ La Totale à 40 € par mois avec Netflix inclus
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 799 € au lieu de 2097 € (-62%)
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Pourquoi la période post-fêtes est idéale pour acheter du high-tech à prix cassé ?
La période qui suit les fêtes de fin d’année est l’un des moments les plus stratégiques pour acheter du matériel high-tech. Une fois Noël passé, les marketplaces comme Cdiscount ajustent leurs stocks, liquident certaines références et cherchent à relancer la dynamique d’achat après un mois de décembre très intense. Résultat : des baisses de prix parfois encore plus intéressantes qu’avant Noël, souvent sur des produits récents et parfaitement adaptés à un usage quotidien.
- Déstockage massif après Noël : les enseignes doivent écouler les surplus liés aux fêtes, ce qui entraîne des remises rapides et parfois inattendues.
- Moins de concurrence entre acheteurs : la frénésie des cadeaux est terminée, ce qui laisse plus de temps pour comparer et saisir les vraies bonnes affaires.
- Produits utiles plutôt que gadgets : PC, audio, TV et périphériques reviennent sur le devant de la scène, avec des promos axées sur l’équipement durable.
C’est donc une période idéale pour s’équiper intelligemment, sans pression, tout en profitant de prix réellement attractifs. Les meilleures affaires apparaissent souvent juste après les fêtes… et disparaissent tout aussi vite.
Casque, écouteurs ou enceinte : quel produit audio choisir selon vos usages ?
Avec les nombreuses promos audio proposées après Noël, il est difficile de choisir le bon produit audio pour son quotidien. Casque, écouteurs sans fil ou enceinte Bluetooth ne répondent pas aux mêmes besoins, et une bonne affaire n’est intéressante que si elle correspond à votre usage réel.
- Le casque audio est idéal pour le télétravail, les transports ou les longues sessions d’écoute. Il offre une immersion supérieure, souvent accompagnée d’une réduction de bruit efficace.
- Les écouteurs sans fil misent sur la compacité et la liberté de mouvement. Parfaits pour le sport, les appels rapides ou une utilisation nomade, ils se glissent partout.
- L’enceinte Bluetooth s’adresse davantage aux moments partagés : soirées, cuisine, bureau ou salon. Elle privilégie la puissance sonore et la convivialité.
En période de promotions, ces produits affichent souvent leurs meilleures baisses de prix de l’hiver. En ciblant précisément votre usage, vous maximisez vos chances de faire un achat utile, durable et réellement avantageux.