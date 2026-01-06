La période post-fêtes est souvent propice pour faire de vraies bonnes affaires : les marketplaces soldent les invendus de Noël pour alléger les stocks, et Cdiscount en est le parfait exemple.

Alors que le froid s’installe et que les dépenses de Noël sont encore dans toutes les têtes, la marketplace française frappe fort avec 15 promos high-tech givrées. Périphériques PC, ordinateurs portables, écouteurs, barres de son et téléviseurs XXL voient leurs prix chuter brutalement. Des remises solides, des produits utiles au quotidien et des stocks limités : c’est clairement le moment idéal pour s’équiper sans exploser son budget.