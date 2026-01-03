Et s’il n’était plus nécessaire de multiplier les abonnements pour profiter des meilleurs modèles d’IA du moment ? Avec 1minAI, une application qui donne accès à ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral et d’autres, l’accès se fait en quelques clics… et à vie pour 22 € seulement. Une offre qui intrigue, puis qui convainc très vite.
Marre de jongler entre les IA et les abonnements mensuels ?
On a tous connu cette phase. On teste ChatGPT pour écrire, résumer ou coder. On essaie Gemini pour la recherche. On découvre Claude pour les textes longs. On se laisse tenter par Mistral pour la rapidité et la confidentialité. Et petit à petit, on se retrouve avec plusieurs comptes, parfois plusieurs abonnements, autant d’onglets ouverts et la sensation de payer trop cher pour profiter de l’IA au quotidien.
C’est exactement là que 1minAI frappe fort. L’idée est simple à expliquer et très puissante à l’usage : réunir les principaux modèles d’IA au même endroit, avec une interface unique, un crédit mensuel généreux et un paiement… à vie. On achète une fois, on utilise ensuite sans réabonnement.
3 bonnes raisons de choisir 1minAI :
- Accès à toutes les IA majeures : ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral et d’autres modèles avancés sont accessibles depuis une seule interface.
- 1 000 000 de crédits chaque mois : une enveloppe très large qui permet un usage intensif, même pour des projets professionnels ou créatifs.
- Aucun abonnement à gérer : une seule fois et c’est réglé : pas de renouvellement mensuel ni de hausse de tarif imprévue.
Une seule application, plusieurs intelligences artificielles majeures
1minAI n’essaie pas de réinventer la roue. Elle fait quelque chose de très attendu par les utilisateurs avancés comme par les débutants : centraliser l’accès.
Dans la même interface, vous pouvez passer d’un modèle à l’autre selon la tâche à accomplir. Rédaction, traduction, génération d’idées, aide au code, planification de projet, correction de texte… chacun a ses forces et ses spécialités. Le fait de tous les retrouver au même endroit change radicalement l’expérience. On teste, on compare, on trouve le meilleur résultat sans créer trois comptes différents.
Pour beaucoup, c’est la première fois que l’on peut réellement “jouer” et travailler avec plusieurs IA au quotidien… sans avoir à sortir la carte bancaire tous les mois.
- Interface moderne.
- Nombreux outils IA.
- Version gratuite disponible.
Un paiement unique à 22 € pour un accès à vie
C’est clairement le point qui attire l’attention. La plupart des outils d’IA fonctionnent sur abonnement mensuel. 10 €, 20 €, parfois plus selon l’usage. 1minAI, lui, propose un modèle lifetime. On paie 22 €, une fois, et on garde l’accès au service.
À l’heure où les services en ligne se multiplient et où la moindre application se transforme en abonnement, le fait de revenir à un achat définitif est presque rafraîchissant. On sait exactement combien cela coûte et il n’y a pas de mauvaise surprise sur la facture à la fin du mois.
Des crédits mensuels généreux pour utiliser l’IA sans compter
L’offre inclut un volume très généreux de 1 000 000 crédits mensuels, suffisant pour un usage régulier et sérieux de l’IA. Rédiger des mails, préparer des dossiers, réviser, générer des idées, créer du contenu, demander des explications techniques, apprendre un langage… il y a largement de quoi faire sans se sentir limité au quotidien.
Cela change l’attitude que l’on a face à ces outils. On n’ouvre plus l’IA en se demandant si l’on va “gaspiller” une requête, mais simplement lorsque l’on en a besoin.
Ce que 1minAI permet concrètement au quotidien
L’intérêt est très simple à mesurer. On peut par exemple :
- écrire un CV ou une lettre de motivation en quelques minutes
- demander des explications de cours plus claires
- résumer des articles très longs
- générer des idées créatives pour le travail ou les réseaux sociaux
- corriger un texte et améliorer le style
- demander de l’aide sur un bout de code ou un script
Ce n’est pas un gadget. Utilisée régulièrement, l’IA devient un véritable assistant personnel, parfois un prof, parfois un correcteur, parfois un copilote créatif.
✅ Avis Clubic : à ce prix, c’est l’une des offres IA les plus malines du moment
Du côté de la rédaction, cette formule 1minAI à 22 € à vie coche énormément de cases. Elle évite de multiplier les abonnements, elle rassemble plusieurs IA leaders mondiales au même endroit et elle rend ces technologies accessibles à un prix qui, très honnêtement, surprend.
Pour celles et ceux qui voulaient se lancer sérieusement dans l’usage de l’intelligence artificielle au quotidien, pour travailler, étudier ou créer, c’est clairement l’un des bons plans du moment.
