On a tous connu cette phase. On teste ChatGPT pour écrire, résumer ou coder. On essaie Gemini pour la recherche. On découvre Claude pour les textes longs. On se laisse tenter par Mistral pour la rapidité et la confidentialité. Et petit à petit, on se retrouve avec plusieurs comptes, parfois plusieurs abonnements, autant d’onglets ouverts et la sensation de payer trop cher pour profiter de l’IA au quotidien.

C’est exactement là que 1minAI frappe fort. L’idée est simple à expliquer et très puissante à l’usage : réunir les principaux modèles d’IA au même endroit, avec une interface unique, un crédit mensuel généreux et un paiement… à vie. On achète une fois, on utilise ensuite sans réabonnement.