Chaque nouvelle génération d’iPhone donne envie. Nouveautés, photos améliorées, performances encore plus élevées… mais aussi prix qui s’envolent. On regarde les tarifs de l’iPhone 17, on fait rapidement le calcul, et on se demande si la différence se justifie pour notre usage quotidien. La plupart du temps, la réponse est non.

C’est là que l’iPhone 15 devient intéressant. Il reste un smartphone récent, bénéficiant du design moderne, du port USB-C, des performances largement au niveau pour plusieurs années et du suivi logiciel long d’Apple. En le trouvant 310 € moins cher que l’iPhone 17, on se rend compte que le vrai “sweet spot” de la gamme est peut-être ici, pas tout en haut.