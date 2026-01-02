Tout le monde parle de l’iPhone 17… mais quand on regarde les prix, on redescend vite sur terre. Avec 310 € d’écart, l’iPhone 15 128 Go en noir apparaît comme une évidence : un modèle récent, performant, durable, mais beaucoup plus raisonnable pour le portefeuille.
Quand on aime Apple, mais pas forcément les prix qui grimpent chaque année
Chaque nouvelle génération d’iPhone donne envie. Nouveautés, photos améliorées, performances encore plus élevées… mais aussi prix qui s’envolent. On regarde les tarifs de l’iPhone 17, on fait rapidement le calcul, et on se demande si la différence se justifie pour notre usage quotidien. La plupart du temps, la réponse est non.
C’est là que l’iPhone 15 devient intéressant. Il reste un smartphone récent, bénéficiant du design moderne, du port USB-C, des performances largement au niveau pour plusieurs années et du suivi logiciel long d’Apple. En le trouvant 310 € moins cher que l’iPhone 17, on se rend compte que le vrai “sweet spot” de la gamme est peut-être ici, pas tout en haut.
- Écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces pour un affichage précis et lumineux
- Capteur principal 48 mégapixels avec téléobjectif 2x pour des photos détaillées et des portraits nets
- Résistance à l'eau (IP68) et à la poussière pour une utilisation quotidienne sécurisée
- Puce A16 Bionic offrant rapidité d'exécution et fluidité dans toutes les applications
- Autonomie d'une journée complète grâce à une gestion optimisée de l'énergie
- Stockage non extensible, limité à 128 Go sur cette version
- Absence de chargeur secteur dans la boîte
310 € d’écart, et une expérience qui reste très haut de gamme
Sur le papier, la différence entre deux générations peut paraître énorme. Dans la main, beaucoup moins. L’iPhone 15 reste fluide, rapide, impeccable en photo pour le quotidien et parfaitement intégré à l’écosystème Apple. Il gère les jeux récents, les apps gourmandes, le multitâche, sans jamais donner l’impression d’être “déjà dépassé”.
Et c’est là que l’écart de prix prend tout son sens. Les 310 € économisés représentent un casque audio, une Apple Watch d’entrée de gamme, des AirPods… ou tout simplement un gros soulagement pour le budget. On ne parle pas d’une petite remise symbolique, mais d’un vrai pas en arrière du côté de la dépense, sans renoncer à l’essentiel.
Le compromis intelligent : récent, durable, mais plus raisonnable
On a souvent l’impression que pour “bien faire”, il faut absolument acheter le dernier modèle. Pourtant, la plupart des utilisateurs n’exploitent jamais tout ce que propose le très haut de gamme. Le compromis intelligent, en 2025, c’est souvent un modèle récent mais pas le plus récent. Et l’iPhone 15 incarne parfaitement cette logique.
Il coche les cases importantes : design moderne, très bonnes performances, photos solides, USB-C, longue durée de support logiciel. Il évite en revanche le prix premium des modèles tout juste sortis. Pour beaucoup, c’est exactement ce qu’on attend d’un achat réfléchi.
Avis Clubic : l’iPhone 15 devient l’iPhone “raisonnable” qu’on recommande sans hésiter
Du côté de la rédaction, voir l’iPhone 15 à 310 € de moins que l’iPhone 17 le fait basculer dans une zone très attractive. Il n’a pas besoin d’être “le dernier” pour être un excellent choix : il est déjà largement au niveau pour les années à venir, tout en restant beaucoup plus accessible.
Si vous cherchiez un iPhone récent, fiable et durable sans franchir les prix les plus élevés, ce modèle s’impose clairement comme l’un des meilleurs compromis du moment.
Les meilleurs deals services en ligne de janvier
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 799 € au lieu de 2097 € (-62%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €