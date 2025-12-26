Cette application se distingue par une promesse simple : centraliser plusieurs moteurs d’IA majeurs dans un seul outil. Depuis une interface unique, il est possible d’utiliser :

ChatGPT pour la rédaction, l’aide à la réflexion ou le code,

pour la rédaction, l’aide à la réflexion ou le code, Gemini pour ses réponses structurées et son intégration avec les services Google,

pour ses réponses structurées et son intégration avec les services Google, Claude pour les textes longs et les analyses détaillées

pour les textes longs et les analyses détaillées Mistral pour des réponses rapides et efficaces en français.

Plutôt que de passer d’un site à l’autre, tout est accessible au même endroit, ce qui fait gagner du temps… et de l’argent.