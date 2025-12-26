Les outils IA se multiplient, mais les abonnements aussi. Entre ChatGPT Plus, Gemini Advanced ou Claude Pro, la facture peut vite grimper. Bonne nouvelle : une application propose actuellement de réunir les IA les plus populaires du moment dans une seule interface, avec un paiement unique d’environ 22 € à vie.
Cette offre à 22€ à vie proposée par 1mnAI est rare et pensée pour celles et ceux qui veulent profiter de l’IA au quotidien sans multiplier les abonnements mensuels.
Une seule application pour accéder aux meilleures IA du marché
Cette application se distingue par une promesse simple : centraliser plusieurs moteurs d’IA majeurs dans un seul outil. Depuis une interface unique, il est possible d’utiliser :
- ChatGPT pour la rédaction, l’aide à la réflexion ou le code,
- Gemini pour ses réponses structurées et son intégration avec les services Google,
- Claude pour les textes longs et les analyses détaillées
- Mistral pour des réponses rapides et efficaces en français.
Plutôt que de passer d’un site à l’autre, tout est accessible au même endroit, ce qui fait gagner du temps… et de l’argent.
Pourquoi cette offre à vie est particulièrement intéressante
À 22 € en paiement unique, cette solution se positionne comme une alternative très économique face aux abonnements classiques, souvent facturés entre 20 et 30 € par mois chacun.
L’offre inclut une enveloppe de 1 000 000 de crédits mensuels, un volume qui convient à la majorité des usages courants, y compris intensifs. Cette capacité permet d’explorer plusieurs modèles d’IA, de confronter leurs résultats et d’améliorer progressivement ses requêtes, tout en évitant les limitations trop strictes souvent rencontrées sur d’autres services.
Les principaux avantages de la solution logicielle de 1mAI :
- Aucun abonnement mensuel : vous payez une fois, vous utilisez quand vous voulez.
- Comparaison instantanée des IA : idéal pour choisir la meilleure réponse selon vos besoins.
- Polyvalence totale : rédaction, résumés, brainstorming, aide aux devoirs, création de contenu, génération d’idées.
- Interface simple : accessible même sans connaissances techniques.
Une offre à saisir tant qu’elle est disponible
Les formules “à vie” dans le domaine de l’IA restent rares, surtout à ce niveau de prix. Elles sont généralement proposées pour une durée limitée, afin d’attirer de nouveaux utilisateurs.
À 22 € à vie, cette application représente une porte d’entrée très accessible vers les meilleures IA du moment, sans contrainte mensuelle ni engagement.
