Et si vous pouviez utiliser Claude Opus 4.6, GPT-5.2, Gemini ou encore des IA de génération d’images sans multiplier les abonnements ? C’est précisément ce que propose 1minAI. Cette plateforme ne remplace pas les services officiels d’Anthropic ou d’OpenAI, mais exploite légalement leurs API afin de regrouper plusieurs moteurs d’intelligence artificielle au sein d’une seule interface.

Actuellement, l’offre Pro Lifetime de 1minAI est proposée à 39.99$ au lieu de 234$, soit environ 34 €. En échange, vous bénéficiez d’un accès à vie à l’ensemble des moteurs intégrés, y compris les nouvelles versions ajoutées au fil du temps, sans abonnement ni engagement mensuel.