Ce bon plan tombe à un moment particulièrement pertinent. Les vacances scolaires d’hiver concentrent une forte affluence sur les autoroutes menant aux massifs alpins, pyrénéens ou jurassiens. Avec 6 mois à 0 €, le Pass Ulys Télépéage permet de s’équiper avant le premier week-end chargé, puis de continuer à l’utiliser au printemps ou en été.

Une fois la période promotionnelle terminée, l’abonnement passe à 2,20 € par mois uniquement les mois utilisés. Une formule souple, pensée pour les automobilistes dont l’usage de l’autoroute est saisonnier, typiquement pendant les vacances.