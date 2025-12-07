Le Pass Ulys Classic s’adresse à ceux qui veulent éviter l’attente aux péages. Le badge déclenche automatiquement la levée des barrières, ce qui accélère les déplacements sur les autoroutes françaises. Il reste actif partout en France, avec des options possibles pour l’Espagne, le Portugal et l’Italie. Les conducteurs qui circulent fréquemment en décembre apprécieront la possibilité d’avancer sans avoir à manipuler un ticket ou un moyen de paiement.

La formule est sans engagement. Les frais ne s’appliquent que les mois où le badge est utilisé, ce qui permet d’adapter son budget selon ses besoins. En période de forte circulation, comme les week-ends de Noël, cette flexibilité permet de profiter du service sans contrainte.

Le Pass Ulys Classic est également compatible avec le péage en flux libre, un système croissant sur le réseau français. Les caméras identifient le badge automatiquement, ce qui renforce la fluidité des trajets sur certains axes. L’offre de 6 mois offerts permet d’aborder cette transition sans coût supplémentaire.