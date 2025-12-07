Le revendeur Ulys met en avant une promotion intéressante à l’approche des fêtes, avec une offre valable sur le Pass Ulys Classic. Les six premiers mois de frais de gestion sont offerts, une réduction utile pour préparer sereinement les trajets de fin d’année.
Les déplacements se multiplient pendant les vacances de Noël, entre visites familiales, sorties en ville et départs vers les zones touristiques. Ulys propose une offre qui tombe à point nommé : le Pass Ulys Classic passe de 2 € par mois utilisé à 0 € pendant les six premiers mois, avec un badge sans engagement.
La promotion s’applique uniquement durant l’événement, ce qui permet de bénéficier d’un accès simple et rapide au télépéage, mais aussi à plus de 1 000 parkings compatibles. Le service inclut le passage automatique aux barrières, l’accès aux parkings, la compatibilité avec le péage en flux libre et une gestion complète via l’application mobile. Cette formule vise à rendre les trajets plus fluides et les stationnements plus pratiques durant toute la période hivernale.
Pourquoi choisir Pass Ulys Classic ?
- Frais de gestion offerts pendant 6 mois
- Badge facturé uniquement les mois utilisés
- Accès simplifié aux trajets et parkings
Une solution pensée pour fluidifier les déplacements pendant les fêtes
Le Pass Ulys Classic s’adresse à ceux qui veulent éviter l’attente aux péages. Le badge déclenche automatiquement la levée des barrières, ce qui accélère les déplacements sur les autoroutes françaises. Il reste actif partout en France, avec des options possibles pour l’Espagne, le Portugal et l’Italie. Les conducteurs qui circulent fréquemment en décembre apprécieront la possibilité d’avancer sans avoir à manipuler un ticket ou un moyen de paiement.
La formule est sans engagement. Les frais ne s’appliquent que les mois où le badge est utilisé, ce qui permet d’adapter son budget selon ses besoins. En période de forte circulation, comme les week-ends de Noël, cette flexibilité permet de profiter du service sans contrainte.
Le Pass Ulys Classic est également compatible avec le péage en flux libre, un système croissant sur le réseau français. Les caméras identifient le badge automatiquement, ce qui renforce la fluidité des trajets sur certains axes. L’offre de 6 mois offerts permet d’aborder cette transition sans coût supplémentaire.
Un service pratique en ville comme en zone touristique
L’un des avantages du Pass Ulys Classic réside dans son accès aux parkings urbains équipés Télépéage. Plus de 1 000 parkings en France sont compatibles, ce qui facilite les déplacements dans les centres-villes souvent encombrés en décembre. Le badge permet d’entrer et de sortir sans ticket, tout en gardant une facture centralisée.
L’application Ulys complète le service. Elle regroupe le calcul d’itinéraire, le coût des trajets, les parkings disponibles ou encore les bornes de recharge. La consultation des consommations, factures et options se fait depuis un seul compte, ce qui simplifie le suivi des dépenses de transport.
La promotion inclut également un accès au Club Ulys, un programme d’avantages regroupant des réductions chez 250 marques. Cette dimension ajoute une utilité au quotidien, notamment durant la période des achats de Noël. Grâce aux six mois offerts, les utilisateurs peuvent tester l’ensemble du service à moindre coût et l’utiliser pleinement pour leurs trajets hivernaux.
Les meilleurs deals services en ligne de décembre
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)