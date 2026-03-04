Impossible d’ignorer Claude en 2026 : l’IA d’Anthropic s’est imposée comme la référence pour la rédaction nuancée, l’analyse de documents complexes et le code propre. 1minAI en fait justement son cheval de bataille, en proposant l’accès à toute la gamme Anthropic dans une seule et même interface pour seulement 23€ à vie. Du dernier-né Claude 4 Opus au plus véloce Claude 3.5 Haiku, en passant par le très polyvalent Claude 3.7 Sonnet, vous disposez de chaque version selon la tâche à accomplir.

Concrètement, cela signifie que vous pouvez demander à Claude 4 Sonnet de vous rédiger une note de synthèse, puis basculer immédiatement vers Claude 3.5 Haiku pour une réponse rapide sur un email : le tout sans changer d’onglet ni de compte.