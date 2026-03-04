Et si vous n’aviez plus jamais à choisir entre Claude et ChatGPT ? Une plateforme discrète regroupe les deux (et bien d’autres) dans une interface unique, pour un paiement unique de 24,97 $ (environ 23€). Légal, simple, et potentiellement très rentable.
Impossible d’ignorer Claude en 2026 : l’IA d’Anthropic s’est imposée comme la référence pour la rédaction nuancée, l’analyse de documents complexes et le code propre. 1minAI en fait justement son cheval de bataille, en proposant l’accès à toute la gamme Anthropic dans une seule et même interface pour seulement 23€ à vie. Du dernier-né Claude 4 Opus au plus véloce Claude 3.5 Haiku, en passant par le très polyvalent Claude 3.7 Sonnet, vous disposez de chaque version selon la tâche à accomplir.
Concrètement, cela signifie que vous pouvez demander à Claude 4 Sonnet de vous rédiger une note de synthèse, puis basculer immédiatement vers Claude 3.5 Haiku pour une réponse rapide sur un email : le tout sans changer d’onglet ni de compte.
GPT reste dans la course
Ne rayez pas OpenAI de votre liste pour autant : 1minAI intègre également GPT-5, GPT-4o, GPT-4 Turbo, GPT-o1, GPT-o3-mini et même les versions open-source GPT OSS 120B et 20B. GPT conserve un avantage indéniable pour la génération de contenu structuré, les tâches créatives grand public et la compatibilité avec certains workflows bien établis . L’idée ici n’est pas d’opposer les deux, mais de les alterner intelligemment selon vos besoins du moment.
Un catalogue d’IA qui va bien au-delà
La vraie force de 1minAI, c’est sa largeur de catalogue. En plus de Claude et GPT, vous retrouvez :
- Gemini 2.5 Pro / Flash (Google) pour la recherche et les sujets complexes
- DeepSeek R1 et Chat pour le raisonnement avancé
- Llama 4 Scout Instruct et Llama 3.1 405B (Meta) pour les usages open-source
- Grok 4.1 Fast (xAI) pour les sujets d’actualité
- Mistral 8x7B et Qwen Plus pour diversifier les approches
- FLUX.2 Pro, Seedream 4.5 pour la génération d’images
- Veo 3.1, Kling 1.5 pour la vidéo
- ElevenLabs v3, Voxtral Small pour l’audio
Ce que vous obtenez pour 23 €
L’offre en vigueur chez StackSocial propose un accès à vie au plan Pro de 1minAI pour 24,95$ (environ 23€) au lieu de 234$, soit une réduction de 89%. Chaque mois, vous disposez d’1 million de crédits renouvelables, auxquels s’ajoutent jusqu’à 450 000 crédits supplémentaires gratuits à obtenir via des visites quotidiennes, des avis ou le parrainage .
À titre indicatif, 1 million de crédits permet de générer environ 805 000 mots, de rechercher 1 933 mots-clés SEO ou encore de créer 12 vidéos .La plateforme est disponible sur tous les environnements : Chrome, iPhone, Android, Mac, Windows et Web depuis une mise à jour de novembre 2025 .
Les limites à connaître avant d’acheter
Gardons les pieds sur terre : l’accès se fait exclusivement via l’interface 1minAI, ce qui prive des fonctionnalités natives des services d’origine — la mémoire longue de Claude, les projets d’OpenAI, les plugins, ou encore les capacités agentiques avancées .
Si vous avez besoin de l’intégration profonde à votre écosystème de travail (Notion, VS Code, API directe…), un abonnement natif reste préférable. Pour un usage quotidien diversifié, rédaction, résumé, image, traduction, audio, le compromis est largement acceptable, et la note de 4,8/5 sur 813 avis StackSocial le confirme .
