Canal+ frappe fort avec une offre “La Totale” à 40 € par mois pendant 24 mois. Cinéma, séries, sport, documentaires, Netflix Standard, Disney+, Paramount+… Un pack unique qui centralise l’essentiel du divertissement.
Entre Netflix, les compétitions sportives, les films récents et les séries exclusives, le coût cumulé des abonnements de streaming n’a jamais été aussi élevé. C’est justement pour répondre à cette fragmentation que Canal+ a imaginé une formule qui rassemble presque tout dans une seule offre : Canal+ La Totale, proposée à 40 €/mois pendant 24 mois, avec Netflix Standard inclus.
Une offre qui vise autant la simplicité que l’économie, tout en donnant accès à l’un des catalogues les plus riches du marché. Pour les amateurs de films, de séries ou de sport, difficile de faire plus complet.
La Totale, l'offre Canal+ qui cartonne en décembre
La formule "La Totale" regroupe l’ensemble des chaînes Canal+ ainsi que plusieurs plateformes de streaming majeures, directement incluses dans l’abonnement.
Voici ce qu'elle contient :
- Canal+, Canal+ Cinéma & Séries : créations originales, films récents, séries exclusives
- Canal+ Sport : Formule 1, MotoGP, Ligue 1, Premier League, rugby, golf…
- Netflix Standard, intégré sans surcoût
- Paramount+, et son catalogue de films et séries exclusives
- Accès complet à myCANAL, l’une des plateformes les plus fluides du marché
Le principal intérêt de cette formule réside dans l’intégration de Netflix Standard. À lui seul, l'abonnement Netflix coûte environ 13,49 € par mois. Disney+ et Paramount+ représentent ensemble presque 17 € de plus. En cumulant les services un par un, la facture dépasse largement les 70 à 80 € / mois, sans même compter le sport. Avec “La Totale”, tout est compris pour 40 €.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Pourquoi craquer pour l’offre Canal+ La Totale ?
Une économie massive pour un contenu gigantesque
Avec l’intégration de Netflix Standard, Disney+ et Paramount+, l’offre devient l’une des plus avantageuses du marché. En regroupant ces abonnements dans une seule mensualité, Canal+ permet de réduire drastiquement la facture globale tout en élargissant le catalogue de contenus accessible.
Un catalogue cinéma et séries parmi les meilleurs
Les films récents arrivent très vite sur Canal+, souvent quelques mois après leur sortie en salle. Les séries originales Canal+, quant à elles, sont régulièrement saluées pour leur qualité. Résultat : un catalogue varié et premium disponible immédiatement.
Le meilleur du sport en direct
La présence de Canal+ Sport change la donne. F1, MotoGP, Ligue 1, Premier League, Top 14… Peu d’offres rassemblent autant de compétitions majeures dans un seul abonnement. Pour les passionnés, c’est l’un des meilleurs rapports contenu/prix du marché.
Une plateforme unifiée : myCANAL
myCANAL est un vrai atout : fluide, intuitive, disponible sur tous les appareils, elle centralise toutes les chaînes, tous les replays et toutes les plateformes partenaires. Plus besoin de jongler entre des applications différentes.
Un engagement de 24 mois… mais un tarif stable
L’engagement peut sembler contraignant, mais il offre une garantie : le prix reste fixe pendant deux ans, contrairement à d’autres plateformes qui multiplient les hausses annuelles.
En résumé, Canal+ La Totale à 40 €/mois est l’une des offres les plus complètes et les plus cohérentes du moment. Elle réunit tout ce que recherchent les amateurs de films, de séries, de documentaires et de sport, tout en proposant une économie considérable face à l’achat séparé des plateformes.
Une offre taillée pour ceux qui veulent tout avoir, sans se ruiner ni multiplier les abonnements.