Une économie massive pour un contenu gigantesque

Avec l’intégration de Netflix Standard, Disney+ et Paramount+, l’offre devient l’une des plus avantageuses du marché. En regroupant ces abonnements dans une seule mensualité, Canal+ permet de réduire drastiquement la facture globale tout en élargissant le catalogue de contenus accessible.

Un catalogue cinéma et séries parmi les meilleurs

Les films récents arrivent très vite sur Canal+, souvent quelques mois après leur sortie en salle. Les séries originales Canal+, quant à elles, sont régulièrement saluées pour leur qualité. Résultat : un catalogue varié et premium disponible immédiatement.

Le meilleur du sport en direct

La présence de Canal+ Sport change la donne. F1, MotoGP, Ligue 1, Premier League, Top 14… Peu d’offres rassemblent autant de compétitions majeures dans un seul abonnement. Pour les passionnés, c’est l’un des meilleurs rapports contenu/prix du marché.

Une plateforme unifiée : myCANAL

myCANAL est un vrai atout : fluide, intuitive, disponible sur tous les appareils, elle centralise toutes les chaînes, tous les replays et toutes les plateformes partenaires. Plus besoin de jongler entre des applications différentes.

Un engagement de 24 mois… mais un tarif stable

L’engagement peut sembler contraignant, mais il offre une garantie : le prix reste fixe pendant deux ans, contrairement à d’autres plateformes qui multiplient les hausses annuelles.