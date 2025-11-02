L’éditeur de 1min.AI propose actuellement un accès à vie (lifetime) à sa plateforme, pour un tarif d’environ 22 € avec un code promo actuellement en vigueur. La promesse : regrouper dans un seul outil plusieurs grands modèles d’IA (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral…) et plusieurs usages (texte, image, audio, vidéo) pour éviter de multiplier les abonnements.
Initialement proposé à 234 dollars (soit plus de 200€), l'offre Pro actuellement proposée à 22 € avec le coupon SAVE10 moins de permet d'utiliser une vaste gamme de fonctionnalités IA : génération de texte, images, audio, vidéo, chat multi-agents...
Grâce à un système de 1 000 000 de crédits mensuels, vous pouvez écrire, créer, traduire, résumer, illustrer ou monter sans limite. Si vous dépassez ce volume de crédits mensuels, vous aurez bien sûr la possibilité de recharger moyennement finance.
Trois points clés de cette offre
- Accès unifié à plusieurs modèles IA populaires (ex. ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral…)
- Utilisation sans abonnement mensuel
- Paiement unique très attractif
Une plateforme unifiée pour regrouper vos outils IA
La solution est conçue comme un hub centralisé : depuis une interface unique, vous pouvez basculer entre des modèles d’intelligence artificielle orientés texte, image, audio ou vidéo. Cela évite de s’abonner individuellement à plusieurs services.
Ce type d’outil est particulièrement utile pour :
- Les créateurs de contenu (textes, visuels, scripts)
- Les curieux de l’IA souhaitant explorer plusieurs usages sans s’engager sur plusieurs abonnements
- Les étudiants, freelances ou petites entreprises qui cherchent à maximiser leur budget
À considérer avec prudence dans les cas suivants :
- Si vous produisez de gros volumes d’images ou de vidéos IA, vérifiez bien les coûts en crédits.
- Si vous avez besoin d’un usage très spécifique (ex. IA pour code complexe, retouche photo professionnelle), un outil spécialisé peut rendre de meilleurs résultats.
Analyse détaillée du service 1mAI
Ce que 1min.AI fait bien
- Centralisation : un seul abonnement pour plusieurs modèles d’IA, ce qui peut représenter une économie pour un usage varié.
- Interface intuitive : plusieurs utilisateurs louent sa simplicité d’accès et la rapidité à démarrer.
- Adapté à la découverte : pour un utilisateur souhaitant tester plusieurs IA sans s’engager sur plusieurs plateformes, cela peut être pertinent.
Ce que 1min.AI peut améliorer
- Le système de crédits : plusieurs retours pointent que les crédits nécessaires pour certains modèles (image, vidéo) sont élevés ou s’épuisent rapidement
- Documentation et assistance : certains utilisateurs mentionnent un manque de tutoriels ou d’aide pour exploiter pleinement les modèles.
- Spécialisation vs performance : bien que la solution couvre de multiples usages, chaque usage individualisé (rédaction très avancée, retouche d’image professionnelle) peut être mieux servi par un outil dédié.
Notre verdict
1min.AI propose une approche intéressante : une formule unique pour accéder à plusieurs modèles d’IA, à un tarif attractif, avec simplicité d’usage. Il présente une réelle valeur pour un usage varié et modéré.
Pour un usage plus ciblé, intensif ou professionnel, il est judicieux de comparer les coûts de crédits et les capacités précises de chaque modèle.
En résumé : ce logiciel proposée à un prix ultra compétitif est un bon choix pour découvrir ou centraliser, mais pas forcément la solution ultime pour tous les profils.