Avant de boucler vos bagages pour les vacances, votre iPhone mérite un compagnon fiable et discret. La batterie externe magnétique UGREEN Nexode 10 000 mAh passe sous la barre des 23€ chez Amazon, une opportunité que la rédaction décortique pour vous aider à décider en toute connaissance de cause.
La UGREEN Nexode est une batterie externe portable de 10 000 mAh dotée d’une charge sans fil magnétique compatible avec les aimants MagSafe d’Apple, pensée pour les utilisateurs iPhone en déplacement. Elle passe de 39,99 € à 22,27 € sur Amazon, soit une réduction de 44% sur un accessoire que Clubic avait déjà repéré lors du Prime Day 2024 à un niveau similaire.
Ce bon plan s’adresse avant tout aux voyageurs équipés d’iPhone 12 ou versions ultérieures qui souhaitent s’affranchir des câbles sans se ruiner. Profitez de ce tarif directement sur la page Amazon de la UGREEN Nexode 10 000 mAh.
Une promo récurrente, mais un tarif qui reste le plus bas du moment
La transparence s’impose : on a déjà mis en avant cette batterie UGREEN à des prix équivalents lors du Black Friday 2025, ce qui signifie que la promotion, si elle est réelle, n’est pas pour autant exceptionnelle. Cela dit, 22,27 € constitue le plancher constaté sur ce modèle, et pour qui cherchait à craquer sans occasion particulière, l’approche de la saison estivale donne une vraie raison de passer à l’acte. La durée de vie de l’offre est difficile à prédire, et les stocks sur ce type de format compact s’épuisent vite lors des périodes de vacances.
Légère, magnétique, autorisée en cabine : le profil du voyageur idéal
Avec ses 220 g et ses dimensions de 10,5 x 6,8 x 1,9 cm, cette batterie se glisse dans une poche ou se colle directement au dos de l’iPhone grâce à ses aimants MagSafe, sans câble ni manipulation. La charge sans fil plafonne à 7,5 W pour les iPhone, une vitesse honnête pour une utilisation nomade, même si elle reste en deçà du Qi2 à 15 W proposé par des modèles plus onéreux de la même gamme UGREEN.
La batterie est autorisée en soute et en cabine d’avion, ce qui en fait une alliée particulièrement adaptée aux voyages. On avait noté dans le suivi de la gamme Nexode la qualité de finition UGREEN et la fiabilité des protections embarquées, qui préservent les appareils connectés des surtensions et des surchauffes.
Face à la concurrence, une proposition très agressive sur le rapport taille/prix
Sur le marché des batteries magnétiques 10 000 mAh, des alternatives comme l’Anker MagGo ou la Belkin MagSafe se positionnent nettement au-dessus des 40 €, ce qui rend le tarif actuel de l’UGREEN particulièrement difficile à ignorer. En revanche, ce modèle n’est pas officiellement certifié MagSafe par Apple, et la charge sans fil reste limitée à 7,5 W là où les versions Qi2 atteignent 15 W, un écart perceptible en usage intensif.
Ce qu’on gagne, ce qu’on concède
À moins de 23 €, cette batterie ne prétend pas tout faire, mais ce qu’elle fait, elle le fait bien et avec la sobriété nécessaire pour ne pas alourdir votre sac de voyage.
✅ Les points forts
- Fixation magnétique MagSafe pratique, sans câble à manipuler en mobilité
- Format compact et léger (220 g), autorisé en cabine d’avion sans restriction
- Charge filaire PD 20W via USB-C bidirectionnel, compatible iPhone, iPad et smartphones Android récents
- Mode faible courant pour recharger AirPods et montres connectées sans endommager ces appareils
- Protections multiples intégrées (surtension, surintensité, court-circuit, surchauffe)
- Prix très compétitif face aux références Anker et Belkin sur ce segment
❌ Les points faibles
- Charge sans fil limitée à 7,5 W, notablement plus lente que les modèles Qi2 à 15 W
- 10 000 mAh suffit pour environ 1,7 recharge d’iPhone 17 Pro, pas davantage
- Les deux modes de charge (filaire et sans fil) ne fonctionnent pas simultanément
- Nécessite un étui compatible MagSafe ou l’absence d’étui pour une fixation efficace
- Pas de certification MagSafe officielle Apple
✅ Verdict de la rédaction :
Pour un utilisateur iPhone habitué à partir en vacances avec la hantise de la batterie à plat, la UGREEN Nexode 10 000 mAh à 22,27 € est un achat très rationnel. Elle ne révolutionne pas la catégorie, mais elle fait exactement ce qu’on attend d’elle, avec la sobriété d’un format pensé pour le voyage et un prix difficile à contester.
Si vous cherchez la vitesse de charge maximale ou une certification Apple officielle, orientez-vous plutôt vers un modèle Qi2 certifié, forcément plus cher. Mais si le confort, la légèreté et l’efficacité suffisent à vous convaincre, ne laissez pas partir cette offre sans agir.
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