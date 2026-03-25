La UGREEN Nexode est une batterie externe portable de 10 000 mAh dotée d’une charge sans fil magnétique compatible avec les aimants MagSafe d’Apple, pensée pour les utilisateurs iPhone en déplacement. Elle passe de 39,99 € à 22,27 € sur Amazon, soit une réduction de 44% sur un accessoire que Clubic avait déjà repéré lors du Prime Day 2024 à un niveau similaire.

Ce bon plan s’adresse avant tout aux voyageurs équipés d’iPhone 12 ou versions ultérieures qui souhaitent s’affranchir des câbles sans se ruiner. Profitez de ce tarif directement sur la page Amazon de la UGREEN Nexode 10 000 mAh.