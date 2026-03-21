Disponible depuis le 27 février 2026, Resident Evil Requiem est le dernier opus de la saga d'horreur culte de Capcom. Salué par la critique avec un score de 89/100 sur Metacritic, il s'impose d'emblée comme l'un des jeux les plus attendus de l'année.

Et jusqu'au 30 mars, une fenêtre courte permet de le récupérer gratuitement via une offre ASUS liée aux cartes GeForce RTX 50 series.