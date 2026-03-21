Resident Evil Requiem vient de sortir, et vous pouvez l'obtenir gratuitement, grâce à ASUS qui vous offre le jeu pour tout achat d'une carte graphique GeForce RTX éligible, mais l'opération se termine le 30 mars 2026.
Disponible depuis le 27 février 2026, Resident Evil Requiem est le dernier opus de la saga d'horreur culte de Capcom. Salué par la critique avec un score de 89/100 sur Metacritic, il s'impose d'emblée comme l'un des jeux les plus attendus de l'année.
Et jusqu'au 30 mars, une fenêtre courte permet de le récupérer gratuitement via une offre ASUS liée aux cartes GeForce RTX 50 series.
Resident Evil Requiem, un retour aux origines de la saga
Resident Evil Requiem n'est pas un reboot de plus. C'est un retour aux racines de la série : une enquête qui tourne au cauchemar, une atmosphère oppressante, et une histoire profondément personnelle.
Le jeu suit Grace Ashcroft, analyste du FBI envoyée enquêter sur une série de meurtres mystérieux aux États-Unis. Très vite, son enquête prend une tournure inattendue : elle est liée à un ancien dossier impliquant sa propre mère, elle-même mêlée à des événements en lien avec Raccoon City.
Le jeu mêle ainsi thriller criminel et horreur survival dans une structure narrative dense, construite autour de quatre piliers :
- Une enquête qui bascule dans le chaos
- Un retour aux racines de la franchise
- Une histoire intime liée à un drame familial
- Une plongée dans les vestiges de Raccoon City
Avec 89/100 sur Metacritic, Resident Evil Requiem s'impose comme une référence du genre dès sa sortie.
RTX 50 series : pourquoi ça change tout pour ce jeu
Resident Evil Requiem supporte le path tracing, la technologie de rendu lumière la plus avancée du jeu vidéo actuel. Elle simule le comportement physique de chaque rayon lumineux, ombres, réflexions, illumination globale, pour un résultat visuel sans précédent. Le problème : sans le bon matériel, c'est injouable.
C'est là qu'intervient le DLSS 4.5, exclusif aux cartes RTX 50 series. La technologie combine plusieurs briques complémentaires :
- DLSS 4.5 Super Resolution : upscaling IA basé sur un modèle transformer de 2e génération, plus net et plus stable que son prédécesseur
- Multi Frame Generation (MFG) : génère jusqu'à 3 images supplémentaires par frame rendue (x4), exclusif RTX 50
- DLSS Ray Reconstruction : débruitage IA automatique du path tracing, actif dès que le path tracing est enclenché
- NVIDIA Reflex : réduit la latence système jusqu'à 46%, pour une réactivité préservée malgré la génération de frames
En pratique, une RTX 5070 fait tourner Resident Evil Requiem en path tracing complet à 120 fps en 1440p avec DLSS en mode Performance et MFG activé. Ce n'est pas un chiffre théorique : c'est le résultat mesuré sur ce jeu. Ce n'est pas un hasard si la RTX 5070 a été élue meilleure carte graphique de l'année 2025 par la rédaction de Clubic : son rapport performance/prix reste difficile à battre pour jouer en conditions optimales.
Les cartes graphiques éligibles à l'offre
- ASUS Dual GeForce RTX 5060 8G OC à 369,99 €
- ASUS Dual GeForce RTX 5070 12G OC 749,99 €
- ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC 12G à 779,99 €
Comment récupérer Resident Evil Requiem gratuitement
Trois étapes suffisent : acheter une RTX 50 series éligible avant le 30 mars, activer le code sur la page dédiée ASUS/NVIDIA, récupérer sa copie Steam. Le jeu coûte 70 € en temps normal, ici, il est offert. Pour qui envisageait déjà de passer à la nouvelle génération, l'équation est évidente. La date limite approche.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 150 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète