Là où cette carte tire vraiment son épingle du jeu, c'est sur le ray tracing et la fluidité en 1440p. Face à sa principale rivale AMD, la RX 7700 XT, la RTX 5060 Ti affiche jusqu'à 25% de performances supplémentaires sur le ray tracing dans des titres comme Black Myth: Wukong ou Cyberpunk 2077, deux jeux qui en font une démonstration particulièrement visible.

En 1440p en rastérisation pure, elle se maintient au-dessus de 80 FPS dans la majorité des titres exigeants, et la génération d'images via le Frame Generation lui permet d'atteindre des cadences très élevées même sur du path tracing. Contrairement à la concurrence AMD, qui reste structurellement absente de cet écosystème, la RTX 5060 Ti bénéficie en plus d'une consommation plus maîtrisée avec un TDP de 180 W contre 245 W pour la RX 7700 XT.