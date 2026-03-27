Dans un contexte où les prix des GPU s'envolent, la MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Gaming Trio OC passe à 429,99 € sur Amazon, soit 70 € de moins que son tarif habituel pour une carte de dernière génération taillée pour le gaming 1080p et 1440p.
Le marché des cartes graphiques traverse une période tendue, avec des prix qui grimpent sur la quasi-totalité des références récentes. Dans ce contexte, cette remise de 70 € sur la MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Gaming Trio OC mérite l'attention. À 429,99 € au lieu de 499,99 €, elle s'impose comme l'un des points d'entrée les plus cohérents de l'architecture NVIDIA Blackwell, avec toutes les technologies de la gamme RTX 50 embarquées d'origine, dont le DLSS 4 Multi-Frame Generation.
Pourquoi choisir la MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Gaming Trio OC ?
- Une architecture NVIDIA Blackwell de dernière génération avec support du DLSS 4 Multi-Frame Generation, qui booste significativement le nombre d'images par seconde dans les jeux compatibles.
- Le système de refroidissement TRI FROZR 4 avec trois ventilateurs STORMFORCE assure une dissipation thermique efficace et silencieuse, même lors de longues sessions intensives.
- Une connectivité complète HDMI 2.1b et DisplayPort 2.1b pour piloter les moniteurs haute résolution et haute fréquence de rafraîchissement du moment.
Une carte de dernière génération vraiment accessible
La MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Gaming Trio OC repose sur un GPU NVIDIA Blackwell doté de 8 Go de GDDR7 à 28 GB/s sur un bus 128-bit, avec une interface PCIe 5.0 pour une compatibilité totale avec les plateformes les plus récentes. Elle embarque 144 Tensor Cores pour les calculs IA et 36 Ray Tracing Cores pour le rendu de lumière en temps réel. Le design Gaming Trio OC intègre un éclairage RGB personnalisable et un overclocking usine pour quelques pourcents de performances supplémentaires sans aucune manipulation requise.
Ray tracing et 1440p : deux vrais points forts
Là où cette carte tire vraiment son épingle du jeu, c'est sur le ray tracing et la fluidité en 1440p. Face à sa principale rivale AMD, la RX 7700 XT, la RTX 5060 Ti affiche jusqu'à 25% de performances supplémentaires sur le ray tracing dans des titres comme Black Myth: Wukong ou Cyberpunk 2077, deux jeux qui en font une démonstration particulièrement visible.
En 1440p en rastérisation pure, elle se maintient au-dessus de 80 FPS dans la majorité des titres exigeants, et la génération d'images via le Frame Generation lui permet d'atteindre des cadences très élevées même sur du path tracing. Contrairement à la concurrence AMD, qui reste structurellement absente de cet écosystème, la RTX 5060 Ti bénéficie en plus d'une consommation plus maîtrisée avec un TDP de 180 W contre 245 W pour la RX 7700 XT.
70 € de remise sur un GPU qui résiste à la tendance haussière
Affichée habituellement à 499,99 €, la MSI RTX 5060 Ti 8G Gaming Trio OC revient ici à 429,99 €, soit 70 € d'économie directe. À titre de comparaison, la version 16 Go du même modèle dépasse les 739 € et les références RTX 5070 franchissent largement le seuil des 700 €. Pour qui veut intégrer l'architecture Blackwell sans y laisser une fortune, ce niveau de prix est l'un des plus raisonnables observés sur cette génération depuis son lancement.
À 429,99 € avec 70 € de remise, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs rapports prix/génération du marché pour jouer en 1080p et 1440p avec toutes les technologies NVIDIA à bord.
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