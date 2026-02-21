Vous visez 144 FPS en 4K sur Cyberpunk 2077 avec RT ? La RTX 5080 excelle grâce à son boost clock de 2 617 MHz, bande passante 960 Go/s et 1 801 AI TOPS pour Tensor Cores en DLSS/Frame Gen. Dans nos comparatifs Clubic sur les RTX 50, elle rivalise avec les 4080 SFF en rasterisation pure, idéale pour gamers compétitifs ou streamers. Ses sorties HDMI 2.1b et 3x DP 2.1b gèrent 8K@120 Hz avec DSC.