En ce mois de février 2026, les promotions sur les cartes graphiques haut de gamme se font rares face à la hausse des composants. La Palit RTX 5080 GamingPro 16 Go GDDR7 chute à 1 269,99 € chez Cybertek, contre 1 599,99 €, une remise de 330 € bienvenue pour les gamers exigeants.
La Palit RTX 5080 GamingPro cible les joueurs PC visant le 4K fluide et les créateurs IA, avec ses 10 752 cœurs CUDA et 16 Go GDDR7 à 30 Gbit/s. À 1 269,99 € chez Cybertek, elle s’adresse à ceux qui assemblent un PC haut de gamme sans overclock usiné. Son refroidissement actif triple-slot assure stabilité en sessions longues.
Promo rare : 330 € de rabais chez Cybertek
Cette baisse de 20 % arrive dans un contexte de tensions sur les prix des GPU, rendant les RTX 50 rares sous les 1500 €. Chez Cybertek, l’offre souligne la valeur pour une carte récente, non overclockée pour fiabilité accrue. Au-delà du prix, c’est l’occasion d’anticiper les futurs titres DLSS 4.
Performances gaming : 4K et IA au sommet
Vous visez 144 FPS en 4K sur Cyberpunk 2077 avec RT ? La RTX 5080 excelle grâce à son boost clock de 2 617 MHz, bande passante 960 Go/s et 1 801 AI TOPS pour Tensor Cores en DLSS/Frame Gen. Dans nos comparatifs Clubic sur les RTX 50, elle rivalise avec les 4080 SFF en rasterisation pure, idéale pour gamers compétitifs ou streamers. Ses sorties HDMI 2.1b et 3x DP 2.1b gèrent 8K@120 Hz avec DSC.
Concurrence : au cœur des RTX 50 haut de gamme
Face à la RTX 5090 monstrueuse ou la 5070 milieu de gamme, la Palit 5080 se distingue par son TDP modéré de 360 W (alim 850 W reco), compatible boîtiers ATX standards (332 mm). Elle n’offre pas d’OC usine ni RGB invasif, concessions pour silence et longévité. Son PCI-E 5.0 et connecteur 16-pin la placent en leader accessible des 50 series.
Focus sur la stabilité et limites en rig réel
Pensée pour un setup gaming intensif : la triple ventilateurs maintient <70°C sous charge, sans coil whine notable, pour des marathons Overwatch ou Blender IA sans throttling.
✅ Les points forts
- Puissance brute (10 752 CUDA, 2 617 MHz boost) pour 4K@144+ FPS ultra RT.
- 16 Go GDDR7 (960 Go/s) fluide en textures lourdes et modding
- IA avancée (1 801 TOPS) booste DLSS 4 et Stable Diffusion temps réel.
- Refroidissement actif silencieux (3 slots, 332 mm), TDP 360 W gérable.
- Connectique premium : HDMI 2.1b, 3x DP 2.1b, 8K support.
❌ Les points faibles
- Non overclockée : gains manuels requis pour max perf.
- Triple-slot encombrant (60 mm épais), pas pour petits boîtiers ITX.
- Pas de RGB ni low-profile, basique en esthétique.
- Alim 16-pin mono, adaptateur PCIe requis si PSU ancienne.
- Prix promo reste élevé vs mid-range pour 1440p.
✅ Verdict de la rédaction :
À 1269,99 €, la Palit RTX 5080 GamingPro convient parfaitement aux gamers 4K/IA qui veulent stabilité et futur-proofing sans fioritures (benchs Clubic RTX 50 confirment). Évitez-la si votre budget plafonne à 800 € ou pour du 1080p. Une promo à monitorer pour upgrader sereinement votre rig
