Le Philips OneBlade 360 s’affiche aujourd’hui à 29,99 € au lieu de 44,99 €, soit une remise de 33% sur l’une des références hybrides les plus connues du marché. Avant de se lancer, la rédaction vous propose un regard objectif sur ce que vaut vraiment cette offre.
Le Philips OneBlade 360 QP2724/31 est un rasoir hybride qui promet de centraliser trois fonctions dans un seul outil compact : raser, tailler et définir les contours, sans jamais changer d’accessoire. Disponible chez Amazon à 29,99 € contre un prix conseillé de 44,99 €, cette référence s’installe dans une zone tarifaire où la concurrence est sérieuse, mais où son positionnement reste solide. Ce bon plan s’adresse en priorité aux hommes qui cherchent un outil quotidien simple, polyvalent et accessible, sans s’engager sur une gamme haut de gamme.
Une remise de 33% sur la référence hybride de Philips
La chute à 29,99 € représente l’un des tarifs les plus compétitifs relevés sur ce modèle depuis plusieurs semaines, comme le confirment les historiques de prix disponibles sur les comparateurs. Ce qui renforce l’intérêt de l’offre, c’est que la boîte embarque d’emblée deux lames 360, alors que les lames de remplacement constituent le principal poste de coût à l’usage sur la durée. Pour ceux qui hésitaient à franchir le pas, ce niveau de prix abaisse réellement la barrière à l’entrée. La promotion reste ponctuelle et les stocks peuvent évoluer rapidement.
Ce que le OneBlade 360 fait vraiment bien au quotidien
Conçu pour tailler, raser et tracer des contours sans jamais changer d’outil, le Philips OneBlade 360 repose sur une lame vibrante à 12 000 mouvements par minute, capable de couper efficacement même les poils les plus longs en peu de passages. Sa vraie spécificité réside dans la lame 360, qui pivote dans toutes les directions pour maintenir un contact permanent avec la peau et limiter les irritations, y compris dans les zones difficiles comme sous le menton ou autour de la mâchoire. Les trois sabots fournis (1, 3 et 5 mm) couvrent l’essentiel des longueurs pour une barbe de 3 jours bien entretenue, et l’appareil est 100% étanche pour un usage sous la douche.
Face aux alternatives, où se situe-t-il vraiment ?
À ce tarif, le OneBlade 360 QP2724/31 se retrouve face à des tondeuses mono-fonction moins chères d’un côté, et au OneBlade Pro de l’autre, qui propose une autonomie plus longue, des lames plus durables et une batterie lithium plus performante. Il ne prétend pas remplacer un rasoir à lames traditionnelles pour un rasage de très près, et l’absence d’adaptateur secteur dans la boîte peut surprendre à ce prix.
✅ Les points forts
- Lame pivotante 360 qui suit les contours et réduit le nombre de passages
- Deux lames incluses dans la boîte, pour plusieurs mois d’utilisation dès le départ
- Trois sabots barbe (1, 3 et 5 mm) pour ajuster facilement la longueur
- 100% étanche, utilisable sous la douche sur peau sèche ou humide
- Autonomie de 45 minutes et pochette souple fournie pour les déplacements
- Format compact et prise en main intuitive dès la première utilisation
❌ Les points faibles
- Pas de rasage de très près : ce n’est pas un substitut au rasoir à lames manuel
- Adaptateur secteur absent de la boîte, à anticiper à l’achat
- Batterie Ni-MH moins performante et moins durable que le lithium des modèles supérieurs
- Lames à renouveler tous les 4 mois environ, un coût d’entretien récurrent à budgéter
Le verdict de la rédaction :
À 29,99 €, le Philips OneBlade 360 QP2724/31 représente une entrée sérieuse dans l’univers du rasage hybride, d’autant que la boîte inclut deux lames et trois sabots pour couvrir tous les styles de barbe dès le premier jour. Ce bon plan cible clairement ceux qui débutent avec un rasoir électrique hybride, les hommes souvent en déplacement ou ceux qui entretiennent une barbe courte sans exiger un fini rasé de près.
En revanche, si vous rasez quotidiennement une barbe dense ou que vous recherchez un rasage très précis façon lame traditionnelle, il vaudra mieux orienter votre budget vers le OneBlade Pro ou un rasoir rotatif plus complet. Pour les profils intermédiaires, ce niveau d’équipement à moins de 30 € est difficile à ignorer.
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