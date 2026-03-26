À 29,99 €, le Philips OneBlade 360 QP2724/31 représente une entrée sérieuse dans l’univers du rasage hybride, d’autant que la boîte inclut deux lames et trois sabots pour couvrir tous les styles de barbe dès le premier jour. Ce bon plan cible clairement ceux qui débutent avec un rasoir électrique hybride, les hommes souvent en déplacement ou ceux qui entretiennent une barbe courte sans exiger un fini rasé de près.

En revanche, si vous rasez quotidiennement une barbe dense ou que vous recherchez un rasage très précis façon lame traditionnelle, il vaudra mieux orienter votre budget vers le OneBlade Pro ou un rasoir rotatif plus complet. Pour les profils intermédiaires, ce niveau d’équipement à moins de 30 € est difficile à ignorer.