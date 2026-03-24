Le Samsung 990 Pro 1 To repasse sous la barre des 150€ chez Amazon, dans un contexte où les prix des SSD NVMe remontent sensiblement. On fait le point sur ce que vaut réellement cette offre et pour quels profils elle a du sens.
Le Samsung 990 Pro reste, plusieurs années après sa sortie, l'un des SSD NVMe PCIe 4.0 les plus performants du marché. Affiché à 148,99 € au lieu de 194,99 € chez Amazon, soit une réduction de 24 %, il retrouve un tarif attractif pour quiconque cherche un stockage rapide et fiable sans basculer vers le PCIe 5.0, encore coûteux.
L'offre s'adresse en priorité aux joueurs PC, aux créateurs de contenu et à tous ceux qui manipulent régulièrement des fichiers volumineux. Retrouvez le Samsung 990 Pro 1 To à 148,99 € directement sur Amazon.
Un tarif sous les 150 € dans un marché en tension
Le contexte pèse dans l'appréciation de cette offre. Les prix des SSD ont nettement remonté depuis mi-2025, portés par des tensions sur l'approvisionnement en puces NAND. Si le Samsung 990 Pro 1 To avait pu descendre autour de 80 € lors de promotions exceptionnelles fin 2023, ce niveau de prix appartient désormais au passé.
À 148,99 €, on se situe en dessous du tarif habituellement constaté chez la plupart des enseignes, où il oscille plutôt entre 165 et 200 €. Pour qui envisage un upgrade de stockage dans les prochaines semaines, attendre une baisse supplémentaire semble risqué dans le climat actuel.
Performances, usages réels et logiciel de suivi
Avec des débits séquentiels annoncés de 7 450 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture, le 990 Pro exploite le PCIe 4.0 quasiment à son plafond théorique. En pratique, cela se traduit par des temps de chargement réduits dans les jeux AAA, une copie de fichiers lourds plus fluide et un confort appréciable en montage vidéo ou en rendu 3D.
Le format M.2 2280 le rend compatible avec la grande majorité des cartes mères récentes et avec la PS5, à condition d'y ajouter un dissipateur thermique. Dans notre test, le Samsung 990 Pro avait décroché une note de 9/10, confirmant son statut de référence en PCIe 4.0. Samsung fournit aussi le logiciel Magician, utile pour surveiller la santé du disque, mettre à jour le firmware et chiffrer les données en AES 256 bits.
Face aux alternatives PCIe 5.0 et aux SSD d'entrée de gamme
Le 990 Pro se positionne entre les SSD PCIe 4.0 plus abordables (qui sacrifient souvent la DRAM et l'endurance) et les modèles PCIe 5.0 plus rapides, mais aussi plus chers, plus énergivores et plus sujets à la chauffe. Pour la plupart des usages courants, y compris le gaming, le gain du PCIe 5.0 reste marginal au quotidien.
Ce qu'il faut retenir avant de passer commande
Le Samsung 990 Pro 1 To est un SSD éprouvé, performant et bien accompagné côté logiciel. Il conviendra parfaitement comme disque principal d'un PC de jeu ou d'une station de travail polyvalente. Si votre machine est limitée au PCIe 3.0, le SSD fonctionnera, mais sans exploiter tout son potentiel.
✅ Les points forts
- Des débits parmi les plus élevés en PCIe 4.0, validés par de nombreux bancs de test
- Une gestion thermique soignée grâce au revêtement nickel du contrôleur et au Dynamic Thermal Guard
- L'écosystème Samsung Magician pour le suivi, les mises à jour firmware et le chiffrement AES 256 bits
- Un format M.2 2280 universel, compatible PC de bureau, laptop et PS5 (avec dissipateur)
- Une garantie constructeur de 5 ans
❌ Les points faibles
- 1 To peut se révéler juste si vous stockez une grosse bibliothèque de jeux en plus du système
- Le prix reste plus élevé qu'il y a un an, conséquence directe de la hausse du marché NAND
- Sur PS5, un dissipateur thermique est indispensable et rarement fourni dans le packaging standard
- L'intérêt est limité si votre configuration ne supporte que le PCIe 3.0
✅ Verdict de la rédaction :
Le Samsung 990 Pro 1 To à 148,99 € constitue une offre solide pour qui cherche un SSD rapide, fiable et mature. Il n'a plus grand-chose à prouver sur le plan des performances, et ce tarif le rend à nouveau compétitif face à des concurrents souvent moins bien dotés en DRAM cache ou en logiciel de gestion.
Si vous montez un PC orienté gaming ou création, ou si vous souhaitez booster le stockage de votre PS5, c'est typiquement le genre de composant que l'on achète sereinement. En revanche, si vos besoins se limitent à de la bureautique ou du stockage de masse, un modèle moins premium suffira largement, et vous ferez une meilleure affaire en orientant votre budget vers un SSD de plus grande capacité.
Enfin, pensez à lancer une mise à jour firmware via Samsung Magician dès l'installation : c'est un réflexe simple qui garantit de partir sur la meilleure base possible.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 150 Go 5G à 9,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète