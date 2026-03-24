Le Samsung 990 Pro 1 To à 148,99 € constitue une offre solide pour qui cherche un SSD rapide, fiable et mature. Il n'a plus grand-chose à prouver sur le plan des performances, et ce tarif le rend à nouveau compétitif face à des concurrents souvent moins bien dotés en DRAM cache ou en logiciel de gestion.

Si vous montez un PC orienté gaming ou création, ou si vous souhaitez booster le stockage de votre PS5, c'est typiquement le genre de composant que l'on achète sereinement. En revanche, si vos besoins se limitent à de la bureautique ou du stockage de masse, un modèle moins premium suffira largement, et vous ferez une meilleure affaire en orientant votre budget vers un SSD de plus grande capacité.

Enfin, pensez à lancer une mise à jour firmware via Samsung Magician dès l'installation : c'est un réflexe simple qui garantit de partir sur la meilleure base possible.