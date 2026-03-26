Vous avez pu le suivre chez Clubic, une nouvelle menace est fortement active du côté des fournisseurs de suites de cybersécurité pour professionnels.

Un groupe cybermalveillant, nommé Storm-2561, sévit en ligne selon la méthode du « SEO poisoning ». Concrètement, à l’aide d’un référencement optimisé, des pirates en ligne piègent des internautes en reprenant les offres pour des suites de cybersécurité, dont des réseaux virtuels privés (VPN).

Les cibles sont des professionnels, puisque les solutions qui sont parasitées sont les fournisseurs Cisco, Check Point, Fortinet, Ivanti, SonicWall, Sophos ou encore WatchGuard.

Le principe est donc, pour ces hackers, de faire apparaître en numéro 1 sur votre navigateur Web leur page VPN, en lieu et place de la solution légitime que vous recherchez.

En cliquant sur la page, vous êtes redirigés vers GitHub et invités à télécharger la solution en question. Tout paraît potentiellement normal.

Or, lorsque le téléchargement se lance, un logiciel malveillant nommé Hyrax, qui collecte vos données à votre insu, est inclus avec le fichier .zip initialement légitime ; toujours signé comme tel par le fournisseur, mais révoqué depuis.

L’étape suivante est stratégique, car pour parfaire l’installation, l’utilisateur est invité à entrer ses identifiants professionnels, ce qu’Hyrax se charge de malicieusement collecter à votre insu.

Enfin, le téléchargement se bloque et échoue du côté de votre VPN, et les pirates en ligne ont l’excellente idée de vous envoyer directement sur la page légitime de Cisco ou autre Fortinet.

Le tour est joué de leur côté, et le malware, inscrit dans la clé de registre Windows OnceRun, se relance ainsi à chaque redémarrage de votre machine.